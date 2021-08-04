Demon Slayer: Mugen Train Filmi - Son Dakika

Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen, ailesi acımasızca öldürülen Tanjiro Kamado'nun hikayesini anlatıyor.Tanjiro Kamado, ailesi acımasızca öldürüp, kız kardeşinin bir çeşit iblise dönüştürülmesinden sonra, iblis avcılığına başlar. Tanjiro ve arkadaşları, umutsuzluğa çıkan yolda Mugen Treni'nin peşine düşer.
Yönetmen: Haruo Sotozaki
Senaryo: Koyoharu Gotouge
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen
Yapımcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Japonya
Orijinal Dili: Japonca
Filmin Süresi: 117 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 20.08.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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