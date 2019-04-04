Son Dakika Haberleri: Demre Belediye Başkanı Kocakaya, Mazbatasını Aldı

Demre Belediye Başkanı Kocakaya, Mazbatasını Aldı

1 saat önce

İYİ Parti'den Antalya'nın Demre Belediye Başkanlığına seçilen Okan Kocakaya, mazbatasını aldı.

Demre Belediye Başkanı Kocakaya, Mazbatasını Aldı, System.String[]
İYİ Parti'den Antalya'nın Demre Belediye Başkanlığına seçilen Okan Kocakaya, mazbatasını aldı.

İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alan Kocakaya, Demre Belediyesine geçti. Mevcut başkan Süleyman Topçu, görevini Kocakaya'ya devretti.

Kocakaya, yaptığı açıklamada, seçimden önce olduğu gibi yeni dönemde de birlik ve beraberlik içerisinde Demre'nin geleceği için hep beraber hizmet etmek için çalışacaklarını vurguladı.

Kimseyi ötekileştirmeden yeni bir sayfa açtıklarını bildiren Kocakaya, "Bundan sonra amacımız 26 bin hemşehrimize en iyi hizmeti yapmak. Sizin bıraktığınız bayrağı biz devralıp daha da yukarılara taşıyacağız." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:23 Kaynak: AA

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