Son Dakika Haberleri: Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya Görevine Başladı

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya Görevine Başladı

1 saat önce

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Demre Belediye Başkanlığı'nı kazanan Millet İttifakı iYi Parti adayı avukat Okan Kocakaya, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldıktan sonra düzenlenen devir teslim töreniyle göreve başladı.

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya Görevine Başladı, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Demre Belediye Başkanlığı'nı kazanan Millet İttifakı iYi Parti adayı avukat Okan Kocakaya, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldıktan sonra düzenlenen devir teslim töreniyle göreve başladı.

Avukat Okan Kocakaya, Mazbatasını aldıktan sonra Demre Belediye Meydanında düzenlenen törende saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunmasının ardından makam odasına geçildi.

Devir teslim töreninde eski başkan Süleyman Topcu "2004 yılında 480 Milyon lira belediyeyi devraldım bugün iller bankası dahil 10 milyon lira borcumuz var, büyükşehir belediyesi ile birlikte yapacak olduğunuz çalışmalarda başarılar dilerim" dedi.

Demre Belediye başkanı Av. Okan Kocakaya ise "Biz şimdiye kadar hep birlik beraberlikten bahsettik, siz biz yok, bundan sonra Demre'miz var. Kimseyi ötekileştirmeden yeni bir sayfa açıyoruz seçim öncesi söylenenleri 31 Mart akşamı saat 21.00 itibariyle kapattık. Bundan sonra amacımız 26 bin hemşerimize hizmet etmek, sizin bıraktığınız bayrağı biz devralıp daha da yukarılara taşıyacağız. Şimdiye kadar vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz" dedi.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:50 Kaynak: İHA

Okan Kocakaya, Demre, Güncel
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