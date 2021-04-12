Demre Belediyesi'nin plan değişikliği başvurusunu mahkeme haklı buldu - Son Dakika

DEMRE Belediyesi, Taşdibi ve Sülüklü plajlarına ilişkin hazırladığı plan değişikliğinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından reddedilmesini yargıya taşıdı. Antalya Bölge İdare Mahkemesi belediyenin başvurusunu haklı buldu.

Demre'deki yaklaşık 3 kilometrelik Taşdibi ve Sülüklü plajlarının bulunduğu sahil, bir süre önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Demre Kültür ve Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi' olarak ilan edildi. Demre Belediyesi adı geçen 3 kilometrelik sahil bandının yapılan çalışmayla tamamen Demrelilere kapatıldığını belirterek, kendi yaptığı plan değişikliğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme Değerlendirme Kurulu'na başvuruda bulundu. Demre Belediyesi sahilin ilk 50 metresinin yaya trafiğine açılacak şekilde düzenlenmesini istedi. 50 metrelik sahilin ilk bölümünde 23 metre genişliğinde 'park alanı', 20 metre genişliğinde 'gezinti yolu' ve 7 metre genişliğinde 'yaya yolu' yapılmasını içeren plan değişikliği kurul tarafından reddedildi. Bunun üzerine Demre Belediyesi bu kararın yanlış olduğunu belirterek, Antalya Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Antalya 2. Bölge İdare Mahkemesi, Demre Belediyesi'nin yaptığı başvuruyu haklı buldu. Mahkeme oybirliğiyle Kültür ve Turzim Bakanlığı Plan İnceleme Değerlendirme Kurulu'nun ret kararını iptal etti.

BAŞKAN KOCAKAYA: DERS NİTELİĞİNDE BİR KARAR'

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, "Biz Demre'nin ve Türkiye'nin en güzel iki sahilinin asıl sahibi olan Demre halkına kapatılmasına karşıyız. Hazırladığımız plan değişikliğiyle sahilin ilk 50 metresini bir cazibe merkezi haline getirmeye, bu cazibe merkezini Demrelilere ve bölgeye yapılacak tesislerde konaklayacak yerli ve yabancı turiste açmak istiyoruz. Mahkemenin kararı örnek bir karar. Bizim gerekçelerimizin ve hazırlanan bilirkişi raporunda belirtilen görüşleri, büyük oranda dikkate alınmış mahkeme kararında. Dikkatli okununca ders niteliğinde bir karar. Bu kararda yazılı iptal gerekçelerine bizim söyleyecek bir sözümüz yok. Mahkeme kararında her şey söylenmiş. Tek dileğimiz bu karara Kültür ve Turizm Bakanlığımızın uyması. Bir üst mahkemeye taşımaması" dedi.