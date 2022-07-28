Demre'de sanayi esnafı dükkanlarına kavuştu - Son Dakika
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Demre'de sanayi esnafı dükkanlarına kavuştu

28.07.2022 12:28
Demre'de sanayi esnafı dükkanlarına kavuştu

Demre Belediyesince, sanayi esnafı için yaptırılan 75 dükkanın tapuları sahiplerine teslim edildi.

Demre Belediyesince, sanayi esnafı için yaptırılan 75 dükkanın tapuları sahiplerine teslim edildi.

Beymelek Mahallesi'ndeki Eski Beymelek Toptancı Hali kenarında yapılan 75 dükkanın tapuları sahiplerini verildi.

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, "Yapımını devam ettiğimiz 1. Etap Sanayi Dükkanları'nın dükkan sahiplerine tapularını vermeye başladık. Güzel yürekli sanayi esnafımıza, yeni sanayi sitemiz hayırlı ve bereketli olsun. Kar amacı gütmeden maliyet fiyatına daha konforlu ve modern bir sanayi sitesine kavuşturmak için 3 yıldır çalışmalara devam etmekteyiz." diye konuştu. ???????

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Kaynak: AA

Okan Kocakaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demre'de sanayi esnafı dükkanlarına kavuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Demre'de sanayi esnafı dükkanlarına kavuştu - Son Dakika
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