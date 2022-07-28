Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya , "Yapımını devam ettiğimiz 1. Etap Sanayi Dükkanları'nın dükkan sahiplerine tapularını vermeye başladık. Güzel yürekli sanayi esnafımıza, yeni sanayi sitemiz hayırlı ve bereketli olsun. Kar amacı gütmeden maliyet fiyatına daha konforlu ve modern bir sanayi sitesine kavuşturmak için 3 yıldır çalışmalara devam etmekteyiz." diye konuştu. ???????

Kaynak: AA

Okan Kocakaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Demre'de sanayi esnafı dükkanlarına kavuştu - Son Dakika

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