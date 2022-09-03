Demreli heyetin 21 günlük stajın ardından ilçeye döndüklerini aktaran Atılgan, "Öğrencilerimiz 5 yıldızlı otel mutfağında ve restoranda değişimli olarak staj yaptılar ve aşçılık alanında uzman kişilerden birebir eğitimler alarak kendilerini geliştirme fırsatı buldular." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Demreli 10 öğrenci, Çekya'da aşçılık alanında staj yaptı - Son Dakika

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