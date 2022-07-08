Demre'de 126 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Demre'de 126 kaçak göçmen yakalandı

08.07.2022 10:30

ANTALYA'nın Demre ilçesinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 126 kaçak göçmen yakalandı.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 126 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçaklığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbarla Demre'nin Sülüklü bölgesindeki Demre Yat Limanı inşaatına operasyon düzenledi. Yapılan araştırmalarda bir grup yabancının yat limanı bölgesinde olduğu tespit edildi. Bölgeyi denetim altına alan ekipler, bir süre gelebilecek tekneyi bekledi. Ancak tekne gelmemesi üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Operasyonda Pakistan, Bangladeş, Afganistan, Suriye ve Afrika uyruklu, 4'ü kadın, 21'i çocuk, 126 kaçak göçmen yakalandı.Demre Spor Salonu'na götürülen kaçak göçmenler, buradaki sorgularının ardından gruplar halinde Antalya Göç İdaresi'ne gönderildi. İstanbul'dan yola çıkan kaçak göçmenlerin 2 kamyonla Demre'ye getirildiği ve her birinin organizatörlere yaklaşık 5 bin euro ödediği öğrenildi. Göçmenleri limana indiren organizatörlerin 'Burada bekleyin, sizi bir tekne gelip alacak' diyerek alandan ayrıldıkları tespit edildi. Ekipler, kaçak göçmenleri getiren 2 kamyon şoförü ve 5 organizatörü yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 5'inin sorgularının sürdüğü öğrenildi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Demre'de 126 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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