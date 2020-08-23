Demre'de 2 bin 500 yavru caretta denizle buluştu - Son Dakika

ANTALYA'nın Demre ilçesinde bu yıl ilk kez yürütülen proje ile yavru caretta carettalar güvenli biçimde Akdeniz'in mavi sularıyla buluşuyor. Şu ana kadar yaklaşık 2 bin 500 civarında yavru, Demre sahillerinde denizle buluştu.

Demre'de bu yıl ilk kez Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Kaplumbağası Uygulama ve Araştırma Merkezi ve merkezi Antalya'daki Likya İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü (LİDOKS) iş birliğinde geliştirilen projeyle caretta caretta kaplumbağaları gözlemleniyor. Çalışmalara Demre Kaymakamlığı ve Demre Belediyesi'nce de destek veriliyor. Projeye Bosna-Hersek, Makedonya ve İtalya'dan 10 gönüllü öğrenci katılıyor.