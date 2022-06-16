Demre'de 306 öğrencinin katılımıyla tekne gezisi düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Demre'de 306 öğrencinin katılımıyla tekne gezisi düzenlendi

16.06.2022 18:35
Demre'de 306 öğrencinin katılımıyla tekne gezisi düzenlendi

Antalya'nın Demre ilçesinde öğrencilerin katılımıyla tekne gezisi gerçekleştirildi.

Antalya'nın Demre ilçesinde öğrencilerin katılımıyla tekne gezisi gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" ve Antalya Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi kapsamında gerçekleştirilen geziye, ilçedeki 4. sınıf öğrencileri katıldı.

Yolculuk boyunca bağlama çalıp türküler söyleyen 306 öğrenci, Kaleköy, Üçağız, Kekova ve Gökkaya koylarını gezdi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demre'de 306 öğrencinin katılımıyla tekne gezisi düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:09 Polise yumruk atan DBP Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığı'na gönderildi
18:04 Hakan Çalhanoğlu için dünyanın en zengin kulübü olan Newcastle United harekete geçti
17:51 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin gösterdiği çaba hakkında konuştu
17:44 "Pastırma bizim" tartışmasında sonuç çıktı! Tescili alan ilimiz Sivas oldu
17:39 D-8 Genel Sekreteri Isiaka Abdulkadir Imam'dan Haberler.com'a özel açıklamalar: Sağlık alanında projelerimiz var
17:38 43 ilde eş zamanlı "Dümen" operasyonu başlatıldı! Holding sahibi ve çalışanları da gözaltına alındı
17:27 Sevgilisini öldürdükten sonra emniyete götüren sanık: Olay planlı değildi
17:03 Eski Cimbomlu Bruma resmen Fenerbahçe'de! Satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı
16:47 Khloe Kardashian'ı deliye döndüren olay! Sevgilisinin başkasından çocuğu olduğunu öğrenince: Prezervatif taksaydın
16:36 TFF'nin yeni başkanı belli oldu! işte Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 18:41:23. #1.13#
SON DAKİKA: Demre'de 306 öğrencinin katılımıyla tekne gezisi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement