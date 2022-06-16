Milli Eğitim Bakanlığınca okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" ve Antalya Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi kapsamında gerçekleştirilen geziye, ilçedeki 4. sınıf öğrencileri katıldı.

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Demre'de 306 öğrencinin katılımıyla tekne gezisi düzenlendi - Son Dakika

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