Son Dakika Haberleri: Demre'de 60 kaçak yakalandı
Son Dakika Güncel Demre'de 60 kaçak yakalandı

Demre'de 60 kaçak yakalandı

5 dakika önce

Demre'de 60 kaçak yakalandıİSTANBUL'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Meis Adası'na geçmeleri için Antalya'nın Demre ilçesine getirilen 60 kaçak yakalandı.

Demre'de 60 kaçak yakalandı

İSTANBUL'dan yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Meis Adası'na geçmeleri için Antalya'nın Demre ilçesine getirilen 60 kaçak yakalandı. Kaçakları Demre'ye getirdiği belirlenen 3 organizatör ise gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan bir ihbar üzerine Demre'ye bağlı Kapaklı Mahallesi Enişdibi mevkisindeki ormanlık alana operasyon düzenledi. Jandarma, ormanlık alanda saklanan 5'i kız çocuğu, 15'i erkek çocuğu olmak üzere 20 çocuk, 14 kadın ve 26 erkek kaçağı yakaladı.

54'ü Afgan, 5'i Pakistanlı ve 1'i de Lübnanlı olduğu belirlenen kaçaklarla birlikte İ.M. (61), A.L. (52) ve E.A. (49) adlı şüpheliler ise gözaltına alındı. Kaçakların İstanbul'dan Demre'ye getirildiği tespit edilen otobüs ve minibüse el konuldu.

Kaçakların önce yemek ihtiyaçları giderildi. Yapılan kimlik kontrolünün ardından da Demre Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolden geçirilen kaçaklar iki otobüsle Antalya Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi. Kaçakları Demre'ye getirdiği belirlenen 3 organizatör ise jandarmadaki sorgusunun ardından Demre Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

Demre'de 60 kaçak yakalandı

Yunanistan, İstanbul, Antalya, Demre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:41 Kaynak: DHA
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