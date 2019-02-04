Son Dakika Haberleri: Demre'de Ağaçlar Çiçek Açtı

Demre'de Ağaçlar Çiçek Açtı

52 dakika önce

Antalya'nın Demre ilçesinde iki gündür etkili olan sıcak havaya aldanan bazı ağaçlar çiçek açtı.

Demre'de Ağaçlar Çiçek Açtı, System.String[]
Antalya'nın Demre ilçesinde iki gündür etkili olan sıcak havaya aldanan bazı ağaçlar çiçek açtı.

Son haftalarda olumsuz hava koşullarının etkili olduğu Demre'de iki gündür ise hava sıcaklığı yükseldi. 18-20 dereceyi bulan sıcak hava baharı andıran görüntüler oluşturdu. Sıcak havanın etkisiyle ilçe merkezindeki Geken mevkisinde bir badem ağacı, yabani badem olarak bilinen Azgan ağaçları, papatyalar, çiğdemler rengarenk çiçek açtı. Bal arıları da yalancı bahara aldanıp açan çiçeklere kondu. İlçede bir elma ağacı da meyve verdi. 

Üretici Alim Sarıca, Gördüğünüz gibi ağaçlarımız kışın ortasında çiçek açtı. Arılar polen topluyor, doğal bal. Kışın ortasında dedi.

Şenruh Acar, Demre'de doğdum, büyüdüm. Bugüne kadar bu bademlerin böyle çiçek açtığını görmemiştim. Bunların kötü hava şartlarında yok olacağını biliyorum. Fakat güzel bir olay diye konuştu.

Halil Avcu da şöyle dedi

Bölgemizde felaketler oldu. Fırtınadan dolayı, hortumdan dolayı çiftçilerimiz çok büyük zarar gördü. İki gündür güneş açtı. Güzel bir hava var Demre'de. Badem ağaçlarının bu mevsimde çiçek açtığını çok görmüyoruz. Az rastlanan bir olay. Kırlarımız yeşillendi. Demre çok güzel bir yer.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:27 Kaynak: DHA

Antalya, Demre, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucudan Bayılan Gençten Polise İlginç Tepki: Polis misin, Hamamcı mısın Genç Kızı Ormanlık Alanda Darp Eden 6 Kişi Gözaltına Alındı

14 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşatan Zanlı Gözaltına Alındı Şenol Güneş, Kagawa'nın Gelişi Sonrası Sistemi Değiştiriyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 12:19:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demre'de Ağaçlar Çiçek Açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]