Demre'de Anadolu Rock Rüzgârı Esti
1 saat önce
Anadolu Rock müziğinin sevilen isimlerinden Ali Dilekci Demre'de verdiği konserde sevenlerine müzik ziyafeti yaşattı.
Anadolu Rock müziğinin sevilen isimlerinden Ali Dilekci Demre
'de verdiği konserde sevenlerine müzik ziyafeti yaşattı.
Demre Kaymakamı Murat Uz, Belediye Başkanı Süleyman Topcu
, Cumhuriyet Başsavcısı Güray Selçuk Yıldız
, İlçe Jandarma
Komutan V. Jandarma Teğmen Emre Tırpancı, Türsab
Batı Antalya
Bölge Başkanı Rıza Perçin ve çok sayıda vatandaşın izlediği konsere gelen seyirciler Dilekci'nin Türkiye
de verdiği ilk konserinde şarkılarına eşlik ettiler.
Yıllardır Anadolu Rock Müziği kültürünü Almanya
'da temsil eden Ali Dilekci Sahnede Anadolu ezgilerini de Demrelilerle seslendirdi - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:46 Kaynak: İHA
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