Son Dakika Haberleri: Demre'de Çiçekler Açtı

Demre'de Çiçekler Açtı

40 dakika önce

ANTALYA'nın Demre ilçesinde son günlerde sıcak havanın etkisiyle birlikte bazı ağaçlar ve bitkiler çiçek açtı.

Demre'de Çiçekler Açtı, System.String[]
ANTALYA'nın Demre ilçesinde son günlerde sıcak havanın etkisiyle birlikte bazı ağaçlar ve bitkiler çiçek açtı. Baharı andıran görüntülerin oluştuğu ilçede kısa süreli yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı hayran bıraktı.

Türkiye'nin turfanda sebze üretim merkezlerinden Demre'de son 4-5 gündür gündüzleri hava sıcaklığı 16-17 dereceye çıktı. Artan sıcaklık sonrası Demre- Finike yolu üzerindeki refüjdeki papatyalar açtı. Bir badem ağacının açtığı çiçekler, Şahin Tepesi mevkisinde çiçek açan elma ağacı, Noel Baba Meydanı'ndaki begonviller görenleri şaşırttı.

Çiçek açan elma ağacının başında oynayan Mehmet Özcan, "Kış mevsiminin ortasındayız. Demre'de elma ağacı çiçek açtı. Bu da Demre'nin güzelliği" dedi.

İlçede dün öğleden sonra da kısa süreli etkili olan yağmur sonrası güneş yüzünü gösterdi. Bu arada ortaya çıkan gökkuşağı da büyüledi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:46 Kaynak: DHA

Türkiye, Antalya, Demre, Güncel
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