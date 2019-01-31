Demre'de Çıkan Hortum Kamerada
35 dakika önce
Demre'de çıkan hortum kameradaANTALYA - Antalya'nın Demre ilçesinde dün akşam saatlerinde oluşan hortum seralarda küçük çapta zarara yol açtı.
Demre
'de çıkan hortum kamerada
ANTALYA - Antalya
'nın Demre ilçesinde dün akşam saatlerinde oluşan hortum seralarda küçük çapta zarara yol açtı. Hortumun çıktığı anlar bir vatandaş tarafından da cep telefonuyla kaydedildi.
Demre ilçesine bağlı Beymelek
Mahallesi Saz mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen hortum Ali Çetin
'e ait domates serasının plastik örtülerine zarar verdi.
Sağanak yağış ve fırtına ile birlikte denizden bir anda hortum oluştuğunu belirten üretici Ali Çetin, "Göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir zamanda seraların plastik örtülerini yırtıp havalandırdı. Demir aksamına zarar vermediği için komşularımız ile birlikte yeniden örtü altına aldık. Buna da şükür. Komşu ilçelerimizde can kayıpları oldu. İnşallah bir daha çiftçilerimiz hortuma maruz kalmaz" dedi. Hortum anları bir vatandaş tarafından da cep telefonuyla görüntülendi. Kısa süreli panik yaşayan vatandaş çekim yaparken uçuşan naylonları çekip yorum yaptı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:49 Kaynak: İHA
Çocuklara Parkta "Öpüşelim mi" Deyip Cinsel İstismarda Bulunan Sapık Tutuklandı
CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ile Yaşlı Amca Arasında İlginç Cami Diyaloğu
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Vatandaşların Şikayetleri Üzerine Elektrik Şirketlerine Uyarılarda Bulundu
Meteorolojiden Kritik Uyarı! Şiddetli Kar Yağışı Geliyor