Son dakika haberleri... Demre'de de orman yangını çıktı - Son Dakika

Demre'de de orman yangını çıktı

ANTALYA - Antalya'nın Demre ilçesinde dağlık alanda orman yangını başladı. Yangının bulunduğu alana karadan ulaşımda güçlük çekilirken, bölgeye yakın kısımdaki sera ve evleri bulunan vatandaşlar korku içerisinde yangını izleyeme başladı.

Demre'de saat 18.00 sıralarında Hoyran ve Davazlar Mahallesi arasında kalan ormanlık alanda yangın çıktı. Bir anda dumanlar dağı ve gökyüzünü kapladı. Bölgeye yakın yerleşim alanındaki vatandaşlar tedirgin olmaya başladı. Yangının çıktığı alana karadan ulaşım bulunmadığı belirtilirken, alevlerin yakın bölgedeki sera ve evleri tehdit ettiği öğrenildi. Vatandaşlar şuanda korku içerisinde yangını seyrediyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Ekipler, yangın bölgesine ulaşmakta güçlük çektiği bilgisi verildi.

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, yanan bölgeye ulaşımın karadan çok zor olduğuna dikkat çekerek, havadan müdahalenin olması gerektiğini söyledi.