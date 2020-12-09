Demre'de deniz keyfi - Son Dakika

Demre'de deniz keyfi

09.12.2020 15:08
Demre'de deniz keyfi, System.String[]

ANTALYA'nın Demre ilçesinde iki gün etkili olan yağmurun ardından güneş yüzünü gösterdi.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde iki gün etkili olan yağmurun ardından güneş yüzünü gösterdi. Hava sıcaklığının yükseldiği ilçede iki arkadaş denize girdi.

Demre'de iki gün yağan yağmurun ardından güneş açtı. Hava sıcaklığı öğle saatlerinde 22 dereceye kadar yükseldi. Deniz suyu sıcaklığı da 22 derece olunca vatandaşlar denize girdi. Demre'nin Kumdağı mevkisindeki yazlık evlerini, pandemi nedeniyle kışlığa çevirerek İstanbul'a dönmeyen uzun deniz gemi kaptanı Şefik Çakır ile arkadaşı olan aynı sitede kalan öğretmen Teyfit Varan, güzel havayı görünce denize girdi. İki arkadaş denize atlayıp, bol bol yüzdü. Yaklaşık yarım saat denizde kalan Çakır ve Varan, denizden çıktıktan sonra da açık havada duş alıp, yazdan kalma bir gün yaşadı. Şefik Çakır, "Benim gibi bir Trabzonluya bu mevsimde denize girmek sanki bir rüya. Deniz çok güzeldi. Hiç dalga yok. Denizin suyu dışarıdan daha sıcak. Demre bu anlamda gerçekten bir cennet. Dün hava epeyce soğuk ve yağmurlu idi. Bugün yazı yaşadık. Harika bir gün" dedi.Teyfit Varan da, "Denizin altını gözlükle izledim. Denizin dibi de pırıl pırıl. Ancak kocaman bir balon balığı gördüm. Sürü halinde ıskarmoz balıklarını gördüm. Deniz, hava, su, doğa her şey harika. Aralık ayında denize girmenin keyfini yaşadım. Benim için yazdan bir farkı yoktu" diye konuştu.


Demre'de deniz keyfi
Demre'de deniz keyfi
Demre'de deniz keyfi
Demre'de deniz keyfi

Demre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Demre'de deniz keyfi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan, 50 milyon doz sipariş verdiğimiz Çin aşısıyla ilgili dikkat çeken detayı paylaştı: Beğenmezsek beş kuruş bile ödemeyeceğiz Organ yetmezliğiyle boğuşan Hakan Taşıyan ameliyata girmeden önce sevenlerinden dua istedi Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: Asgari ücretten vergi alınmazsa 2 bin 900 liranın üzerine çıkar Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, avcıların hedefi oldu Irkçı hakem Coltescu'dan maçtan sonra ilk açıklama: Herkes ırkçı olmadığımı bilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yabancı değilim, rahatsızlığımda evime kadar gelmiş birisidir Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti
Irkçı hakemin Pierre Webo'ya gösterdiği kırmızı kart iptal oldu Irkçı hakemin Pierre Webo'ya gösterdiği kırmızı kart iptal oldu         
15:03
Yerli savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak Yerli savaş uçağı 2023 yılında hangardan çıkacak         
14:46
Thomas Tuchel'in Gulbrandsen ile ırkçı hakemi savunurcasına konuşması büyük tepki çekti Thomas Tuchel'in Gulbrandsen ile ırkçı hakemi savunurcasına konuşması büyük tepki çekti         
14:37
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki hızlı artışa dikkat çektiği Şanlıurfa'da PTT önünde uzun kuyruklar oluştu Bakan Koca'nın vaka sayısındaki hızlı artışa dikkat çektiği Şanlıurfa'da PTT önünde uzun kuyruklar oluştu         
14:02
Havuzda aşka gelen Şevval Şahin, sevgilisiyle öpüşme görüntülerini paylaştı Havuzda aşka gelen Şevval Şahin, sevgilisiyle öpüşme görüntülerini paylaştı         
13:50
Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı         
13:42
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum: Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum: Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur         
13:05
Park halindeki cipi, 'arıza yaptı' diyerek çekiciye yükletip çaldı Park halindeki cipi, 'arıza yaptı' diyerek çekiciye yükletip çaldı         
12:24
Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi         
12:09
Rusya'nın nükleer savaşta devlet başkanını koruyacak 'Kıyamet Günü' uçağı soyuldu! Devlet sırları ifşa olabilir Rusya'nın nükleer savaşta devlet başkanını koruyacak 'Kıyamet Günü' uçağı soyuldu! Devlet sırları ifşa olabilir         
11:58
Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak         
11:31
İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi         
10:59
Ünlü anketçiden bomba iddia! Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi         
10:38
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Almanya'da günlük ölüm sayısı 590 ile en yüksek seviyeye çıktı Almanya'da günlük ölüm sayısı 590 ile en yüksek seviyeye çıktı         
09:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 15:20:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Demre'de deniz keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei