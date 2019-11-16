Son Dakika Haberleri: Demre'de denizde hortum çıktı
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Demre'de denizde hortum çıktı

6 saat önce

ANTALYA'nın Demre ilçesinde denizde oluşan hortum, karaya ulaşmadan kayboldu.

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ANTALYA'nın Demre ilçesinde denizde oluşan hortum, karaya ulaşmadan kayboldu.

Demre'de 2 gün süren yağışlı ve rüzgarlı hava sonrası dün akşam saatlerinde Taşdibi Plajı açıklarında deniz üzerinde hortum oluştu. Bir süre deniz üzerinde ilerleyen hortum, karaya ulaşmadan gözden kayboldu. Demreli sera üreticileri, hortumun kaybolmasıyla rahat bir nefes aldı. Bölgede hortumun ardından hava açıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:44 Kaynak: DHA
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