Son Dakika Haberleri: Demre'de endişelendiren görüntü
Son Dakika 3. Sayfa Demre'de endişelendiren görüntü - Son Dakika

Demre'de endişelendiren görüntü

6 saat önce

Antalya'nın Demre ilçesinde sahile yakın bölgede ortaya çıkar görüntü ilçe halkını tedirgin etti.

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Antalya'nın Demre ilçesinde sahile yakın bölgede ortaya çıkar görüntü ilçe halkını tedirgin etti. Meteorolojiden yapılan aşırı yağmur ve şiddetli rüzgar uyarılarının ardından sel ve hortum endişesi taşıyan ilçede biranda kararan hava ve tek bölgede yoğunlaşan hava akımı vatandaşlara kısa süreli korku yaşattı.


2 günden bu yana yağış alan Batı Antalya bölgesinde, saat 17.00 sıralarında Demre ilçesi Taşdibi mevkiinde oluşan ve hortumu andıran görüntü sera ve narenciye üreticilerinin yüreğini ağzına getirdi. Neyse ki korkulan olmadı ve hava akımı, hortuma dönüşmeden ortadan kayboldu. - ANTALYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:35 Kaynak: İHA
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