Demre'de flamingo heyecanı - Son Dakika

ANTALYA'nın Demre ilçesi Çayağzı sulak alanında, 6 genç flamingo görüntülendi.

'Doğadabuan' kitabının yazarı, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) çevre dalında 'Kente Önem Katanlar' ödülünü kazanan biyomühendis Hüseyin Çağlar İnce, önemli sulak alanlardan biri olan Demre Kuş Cenneti'nde özel bir grupla yaptığı doğa atölyesinde flamingoları görüntüledi. Flamingoların, üremek için tuzcul ekosistemleri tercih ettiklerini belirten Hüseyin Çağlar İnce, ülkemizde ise İzmir Kuş Cenneti ve Tuz Gölü'nde ürediklerini kaydetti.

GRİ RENKLİ GENÇ BİREYLERFlamingo göçlerinin leylekler ve kırlangıçlar gibi sabit olmadığını belirten İnce, "Yıl boyunca beslenmek için sık sık yer değiştirirler. Böyle zamanlarda tuzlu-sodalı sulak alanları tercih ederken bazen tatlı su içeren sulak alanlarda da görülebilir. Burada 6 genç flamingo gördük. Gri renklerinden dolayı onların bu senenin yavruları olduğunu anlıyoruz. Flamingo yavrularının genel olarak daha ilk seneden ebeveynlerinden bağımsız uçtukları ve meraklı bir şekilde hareket halinde sulak alanları dolaştıkları biliniyor" dedi.AYAKLARINDA HALKA YOKDemre ilçesi Çayağzı sulak alanının bugünlerde flamingolara ev sahipliği yaptığını kaydeden İnce, "Flamingoların ayağında halka olsaydı, nereden geldiklerini anlayabilirdik. Zaten bunun gibi birçok bilimsel bilgiyi elde etmek için birçok ülkede halkalama çalışması yapılıyor. Ülkemizde de Ege Üniversitesi, İZKUŞ gibi kurumlar ve STK'lar uzun yıllardır İzmir'de hem halkalama çalışması hem de flamingo yuva restorasyonu çalışmaları yapıyor" diye konuştu.FLAMENKO DANSIFlamingoların Avrupa'daki önemli üreme alanlarından birinin de İspanya'da olduğunu kaydeden İnce, bu nedenle onların da kültürlerini etkileyen bir kuş olduğunu söyledi. İnce, "Flamingoların kur zamanı yaptıkları kur dansı, kökeni İspanya olan flamenko dansı ile benzerlik gösterir. Özellikle ayak ve baş hareketlerindeki benzerlikten dolayı flamenko dansının flamingoların kur dansından ilham alınarak geliştiği söylenir" dedi.KİMİLERİNE GÖRE ALLI TURNAFlamingoların kimine göre türkülerde 'allı turna' olarak geçtiğine dikkat çeken İnce, bu durumun biraz tartışmalı bir konu olduğunu belirterek, "Biraz da sosyal bilimleri dahil eden bir çalışma konusudur. Çünkü Türkiye'de bölgelere göre tür isimleri de yakıştırmalar da değişebiliyor" diye konuştu.