Demre'de flamingo heyecanı - Son Dakika

Demre'de flamingo heyecanı

26.10.2020 09:03
Demre'de flamingo heyecanı, System.String[]

ANTALYA'nın Demre ilçesi Çayağzı sulak alanında, 6 genç flamingo görüntülendi.

ANTALYA'nın Demre ilçesi Çayağzı sulak alanında, 6 genç flamingo görüntülendi.

'Doğadabuan' kitabının yazarı, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) çevre dalında 'Kente Önem Katanlar' ödülünü kazanan biyomühendis Hüseyin Çağlar İnce, önemli sulak alanlardan biri olan Demre Kuş Cenneti'nde özel bir grupla yaptığı doğa atölyesinde flamingoları görüntüledi. Flamingoların, üremek için tuzcul ekosistemleri tercih ettiklerini belirten Hüseyin Çağlar İnce, ülkemizde ise İzmir Kuş Cenneti ve Tuz Gölü'nde ürediklerini kaydetti.

GRİ RENKLİ GENÇ BİREYLERFlamingo göçlerinin leylekler ve kırlangıçlar gibi sabit olmadığını belirten İnce, "Yıl boyunca beslenmek için sık sık yer değiştirirler. Böyle zamanlarda tuzlu-sodalı sulak alanları tercih ederken bazen tatlı su içeren sulak alanlarda da görülebilir. Burada 6 genç flamingo gördük. Gri renklerinden dolayı onların bu senenin yavruları olduğunu anlıyoruz. Flamingo yavrularının genel olarak daha ilk seneden ebeveynlerinden bağımsız uçtukları ve meraklı bir şekilde hareket halinde sulak alanları dolaştıkları biliniyor" dedi.AYAKLARINDA HALKA YOKDemre ilçesi Çayağzı sulak alanının bugünlerde flamingolara ev sahipliği yaptığını kaydeden İnce, "Flamingoların ayağında halka olsaydı, nereden geldiklerini anlayabilirdik. Zaten bunun gibi birçok bilimsel bilgiyi elde etmek için birçok ülkede halkalama çalışması yapılıyor. Ülkemizde de Ege Üniversitesi, İZKUŞ gibi kurumlar ve STK'lar uzun yıllardır İzmir'de hem halkalama çalışması hem de flamingo yuva restorasyonu çalışmaları yapıyor" diye konuştu.FLAMENKO DANSIFlamingoların Avrupa'daki önemli üreme alanlarından birinin de İspanya'da olduğunu kaydeden İnce, bu nedenle onların da kültürlerini etkileyen bir kuş olduğunu söyledi. İnce, "Flamingoların kur zamanı yaptıkları kur dansı, kökeni İspanya olan flamenko dansı ile benzerlik gösterir. Özellikle ayak ve baş hareketlerindeki benzerlikten dolayı flamenko dansının flamingoların kur dansından ilham alınarak geliştiği söylenir" dedi.KİMİLERİNE GÖRE ALLI TURNAFlamingoların kimine göre türkülerde 'allı turna' olarak geçtiğine dikkat çeken İnce, bu durumun biraz tartışmalı bir konu olduğunu belirterek, "Biraz da sosyal bilimleri dahil eden bir çalışma konusudur. Çünkü Türkiye'de bölgelere göre tür isimleri de yakıştırmalar da değişebiliyor" diye konuştu.

Demre'de flamingo heyecanı
Demre'de flamingo heyecanı
Demre'de flamingo heyecanı
Demre'de flamingo heyecanı
Demre'de flamingo heyecanı
Demre'de flamingo heyecanı

Antalya, Çayağzı, İzmir, Demre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Demre'de flamingo heyecanı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan ordusu, Azerbaycan birliklerine ve sivillere saldırarak üçüncü ateşkesi de ihlal etti ABD'de seçime günler kala Trump destekçileriyle karşıtları arasında kavga çıktı Bağcılar'da bir kişi boş arazide başından vurulmuş şekilde bulundu Fenerbahçeli futbolcular, Trabzonspor galibiyetinin ardından şampiyonluk şarkıları söyledi Burak Yılmaz'ın golü yetmedi, Lille Nice ile berabere kaldı Aşk iddialarını yalanlayan Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ile birlikte ev kiraladı Cristiano Ronaldo'nun üçüncü koronavirüs testi de pozitif sonuçlandı 20 yaşındaki genç, yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştü
Meteoroloji uyardı! 2 bölgede sağanak bekleniyor Meteoroloji uyardı! 2 bölgede sağanak bekleniyor         
08:08
MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları içinde veda etti MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı gözyaşları içinde veda etti         
07:31
İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı İntihar eden gencin yakınları, sağlık çalışanlarını ve polisi taş yağmuruna tuttu: 20 gözaltı         
06:09
Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi Sorulara yanıt veremeyince yayını terk eden Şevval Şahin'e ünlü isimlerden destek geldi         
23:41
Fransa'nın beklediği destek Yunanistan'dan geldi: Erdoğan'ın Macron'a yönelik sözleri kabul edilemez Fransa'nın beklediği destek Yunanistan'dan geldi: Erdoğan'ın Macron'a yönelik sözleri kabul edilemez         
21:54
Erkek kardeşi tarafından katledilen Melek Aslan cinayetinin azmettiricisi Orhan Vatansever tutuklandı Erkek kardeşi tarafından katledilen Melek Aslan cinayetinin azmettiricisi Orhan Vatansever tutuklandı         
20:53
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Vakit kaybına tahammülümüz yok, ordumuz daha hızlı ilerleyecek Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Vakit kaybına tahammülümüz yok, ordumuz daha hızlı ilerleyecek         
20:32
Sosa'nın Trabzonspor maçındaki hatası ve performansı F.Bahçe taraftarının tepkisini çekti Sosa'nın Trabzonspor maçındaki hatası ve performansı F.Bahçe taraftarının tepkisini çekti         
20:09
6 maçta 6 gol atan Alanyasporlu Davidson, Süper Lig gol krallığında zirveye oturdu 6 maçta 6 gol atan Alanyasporlu Davidson, Süper Lig gol krallığında zirveye oturdu         
18:51
Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 4 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
18:39
Çıktığı programda soruları yanıtlayamayıp zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor Çıktığı programda soruları yanıtlayamayıp zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor         
17:26
Korkutan koronavirüs araştırması: Mutasyon geçirdi ve artık daha tehlikeli Korkutan koronavirüs araştırması: Mutasyon geçirdi ve artık daha tehlikeli         
17:24
Aliyev, Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz         
15:56
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil         
15:45
İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı         
14:15
Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen "Gey misin?" sorusuyla neye uğradığını şaşırdı         
12:07
Gözü gibi büyüttüğü iki evladından biri mezara diğeri hapse girdi! Melek'in annesinin ağıtları köyü inletti Gözü gibi büyüttüğü iki evladından biri mezara diğeri hapse girdi! Melek'in annesinin ağıtları köyü inletti         
11:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2020 09:13:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Demre'de flamingo heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei