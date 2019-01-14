Demre'de Her Gün Sabah Namazı Sonrası Sıcak Çorba Dağıtımı
26 dakika önce
Demre Belediyesi'nin Demre Müftülüğü ile organize ettiği sabah namazı buluşmaları sonrası çorba ikramı cami cemaati tarafından ilgi görüyor.
Demre Belediyesi
'nin Demre Müftülüğü ile organize ettiği sabah namazı buluşmaları sonrası çorba ikramı cami cemaati tarafından ilgi görüyor.
Demre Belediyesi tarafından her hafta Cumartesi sabah namazı sonra gerçekleştirilen çorba dağıtımı kış mevsimi nedeniyle her sabah namazı sonrası verilmeye başladı. Demre Müftülüğü ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilen dağıtıma yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, özellikle havaların soğuk olduğu günlerde sıcak bir tas çorba ile ısınmalarını sağlayan Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu
'ya teşekkürlerini ilettiler.
İmkanları ölçüsünde Demre'de yaşayan her vatandaşa ulaşmak istediklerini ifade eden Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, "Antalya
Büyükşehir Belediyemiz Demre Birimi ve Demre Müftülüğümüzle uyumlu bir çalışma içerisindeyiz. Soğuk kış günlerinde sabah namazı çıkışında çorba dağıtımı fikrimizi de olumlu şekilde karşıladılar. Bir yıldır her hafta bir mahalle camimizde çorba dağıtımı yapıyorduk. Havaların soğuk gittiği kış mevsimi boyunca bu uygulamamız artık her sabah namazı sonrası bir camimizde devam edecek" dedi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:17 Kaynak: İHA
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