Demre'de iki mahallenin içme suyu sorunu çözüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Demre'de iki mahallenin içme suyu sorunu çözüldü - Son Dakika

Demre'de iki mahallenin içme suyu sorunu çözüldü

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre'de Gökyazı ve Beymelek mahallelerinin içme suyu sorununu çözerek vatandaşın yüzünü güldürdü.

Demre'de iki mahallenin içme suyu sorunu çözüldü, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre'de Gökyazı ve Beymelek mahallelerinin içme suyu sorununu çözerek vatandaşın yüzünü güldürdü.


Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde alt yapı sorunlarını çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Demre'de Gökyazı ve Beymelek mahallelerinde içme suyu sorununu yeni şebeke hatları ile çözüldü. Gökyazı Mahallesi'nde uzun süredir yaşanan içme suyu basıncının düşük olması ile ilgili çalışma başlatan ASAT ekipleri, 280 metre uzunluğunda yeni bir şebeke hattı döşeyerek sorunu çözdü. Beymelek Mahallesi'nde de içme suyu şebekesi bulunmayan bir bölge için gerçekleştirilen çalışma ile 100 metre uzunluğunda yeni şebeke imalatı yapılarak içme suyu hizmeti sağlandı. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Beymelek, Demre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:58 Kaynak: İHA
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