Demre'de İlk Meclis Toplandı

31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında Demre Belediye Başkanı seçilen Başkan Av. Okan Kocakaya ve yeni meclis üyeleri ilk meclis toplantısında Belediye Meclis Salonu'nda bir araya geldi.

31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında Demre Belediye Başkanı seçilen Başkan Av. Okan Kocakaya ve yeni meclis üyeleri ilk meclis toplantısında Belediye Meclis Salonu'nda bir araya geldi.



Açılış konuşmasını yapan Başkan Okan Kocakaya, oluşan yeni meclisin, Demre'ye, ülkeye ve millete hayırlı olmasını temennisinde bulundu.



Demokratik ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla Demre Belediyesi'ni birlikte yöneteceklerini ifade eden Başkan Kocakaya, " Meclisimizde demokrasinin gereği olarak tüm şeffaflığımızla belediyemizi yöneterek, ilçemize, vatandaşlarımıza en iyi ve en güzel şekilde hizmet edeceğiz." diye konuştu.



Başkan Kocakaya'nın konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantıda 10 gündem maddesi değerlendirildi. Yeni dönemin ilk meclisinde başkan vekilleri, katip üyeleri, belediye encümen üyeleri, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri ile belediyeler birlikleri üyeleri seçildi.



Başkan Vekili Ali Rıza Yatkın oldu



Meclis toplantının en önemli gündem maddesi olan başkan vekilliği seçimi sonucunda birinci başkan vekili Ali Rıza Yatkın, ikinci başkan vekili ise Önder Özkal oldu. Demre Belediyesi'nin meclis toplantılarının her ayın ilk Çarşamba günleri yapılması kararlaştırıldı. Gelecek ay yapılacak olan meclis toplantısının 1 Mayıs resmi tatil olması nedeniyle 8 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 14.00'de yapılması oy birliğiyle kabul edildi.



Seçilen encümen ve komisyon üyeleri ise şöyle;



Katip Üyeler : Gülsüm Cengiz, Veli Sertbaş



Encümen Üyeler Halil İbrahim Kayak, Ahmet Gümrükçü



Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri Halil İbrahim Kayak, Ali Rıza Yatkın, Muhammet Tural, Veli Sertbaş, Hasan Kaya



2019 yılı belediye birlik üyeleri



Akdeniz Belediyeler Birliği Üyeleri: Ünal Çetinkaya (Asıl Üye), Ahmet Gümrükçü (Yedek Üye)



Tarihi Kentler Birliği Üyeleri: Recep Karatop (Asıl Üye), Ünal Çetinkaya (Yedek Üye) - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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