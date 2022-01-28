DEMRE'DE KARLA MÜCADELE - Son Dakika

Antalya'nın Demre ilçesinde yüksek kesimlere yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. Demre'nin Toroslar'daki denizden 650 metre yüksekliğindeki Belören ile denizden 600 metre yüksekliğindeki Çağman mahalleleri arasındaki Karabel Mevkii'nde kar yağışı etkili oldu. İki mahallede kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Belören-Çağman yolu kapandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Demre Belediyesi'ne ait iş makinelerı 4 gündür yolda kar temizliği ve tuzlama çalışması yaptı. Hayvanların otladığı alanlar karla kaplandı.

Belören Mahalle Muhtarı Durdali Özdemir, "45 yaşındayım. Böyle bir kar görmedim. Sorduğum büyüklerim de bu kadar fazla kar yağışı hatırlamadıklarını söyledi" dedi.

Kar yağışı bölgede yaşamı olumsuz etkilerden beyaz örtüyle kaplanan ormanlar görenleri büyüledi.