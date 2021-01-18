Türkiye genelinde kar yağışı etkisini gösterirken, Demre'de kış ortasında bahar yaşanıyor - Son Dakika

Türkiye genelinde kar yağışı etkisini gösterirken, Demre'de kış ortasında bahar yaşanıyor

18.01.2021 07:58

Türkiye'de son günlerde kar yağışı etkisini gösterirken, gündüz sıcaklığının 22-23 dereceye ulaştığı, bitkiler ve ağaçların çiçek açtığı Antalya'nın Demre ilçesinde ise baharı andıran görüntüler oluştu.

Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Demre'de ise bahar havasını andıran görüntüler ortaya çıktı.

AĞAÇLAR ÇİÇEK AÇTI

Hava sıcaklığının ocak ayında bile bazı günler 22- 23 dereceye çıktığı ilçenin büyük bölümünde çiçekler açtı. Başta Myra Antik Kenti olmak üzere her yerde papatyalar, yabani güller, yabani laleler, sarı çiçekler, Japon güllerinden arılar polen toplamaya başladı. Beymelek Mahallesi'nde bir badem ağacı çiçek açarken, üretici Özdemir Sevinç'in bahçesindeki çiçek açan limon ağaçları da görenleri şaşırttı. Demre'deki görüntüler kış mevsiminden ziyade bahardan günleri andırdı.

Türkiye'de kar yağışı etkisi gösterirken, Demre'de kış ortasında bahar yaşanıyor

Beymelek Mahallesi'ndeki çiçek açan badem ağacının fotoğrafını çeken Erhan Yücesan, "Kışın ortasındayız. Türkiye'nin birçok yeri karla mücadele ederken, Demre'de gördüğünüz gibi badem ağaçları çiçek açmış durumda" dedi.

Türkiye'de kar yağışı etkisi gösterirken, Demre'de kış ortasında bahar yaşanıyor

"HAVALAR SICAK GİDİNCE LİMON AĞAÇLARI ÇİÇEK AÇTI"

Bahçesindeki limon ağaçları çiçek açan Özdemir Sevinç de, "Ocak ayının ortasındayız. Havaların sıcak gitmesinden dolayı limon ağaçları çiçek açtı. Havalar soğuk olursa bu çiçekler ölür. Limonun meyvesi olmaz" diye konuştu.

Türkiye'de kar yağışı etkisi gösterirken, Demre'de kış ortasında bahar yaşanıyor
Türkiye genelinde kar yağışı etkisini gösterirken, Demre'de kış ortasında bahar yaşanıyor

Antalya, Türkiye, Ocak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye genelinde kar yağışı etkisini gösterirken, Demre'de kış ortasında bahar yaşanıyor - Son Dakika


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