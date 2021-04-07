Demre'de, Akdeniz foku görüntülendi - Son Dakika

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ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Çayağzı Limanı'nda, nesli tükenmekte olan, koruma altındaki Akdeniz foku görüntülendi. Akdeniz foku, bir süre sonra limandan denize açıldı.

Eski Demre Çayı'nın denize döküldüğü bölgedeki tesislerde oturan Ethem Bekar ve 2 arkadaşı, önceki gün çaydan gelen sesi duydu. Etrafı gözlemleyen Bekar ve arkadaşları, çayda yaklaşık 150 santim uzunluğunda ve 200 kilo ağırlığında Akdeniz fokuyla karşılaştı. Denizden gelen Akdeniz foku, çayın üstündeki köprüye doğru yüzüp, tekrar suya daldı. Bir süre sonra geri dönen fok, denize doğru yol aldı.Akdeniz'de sadece Türkiye ve Yunanistan kıyılarında yaşayan Akdeniz foklarının sayısının, 100 civarında olduğu tahmin ediliyor.