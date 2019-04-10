Son Dakika Haberleri: Demre'de Polis Haftası Kutlandı

Demre'de Polis Haftası Kutlandı

1 saat önce

Antalya'nın Demre ilçesinde Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıldönümü törenle kutlandı.

Demre'de Polis Haftası Kutlandı, System.String[]
Antalya'nın Demre ilçesinde Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıldönümü törenle kutlandı.

Demre Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Emniyet Müdürü Kürşat Duman, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, emniyet mensupları ve vatandaş katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasının ardından ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Demre Emniyet Müdürü Kürşat Duman tebrikleri kabul etti. Törenin ardından Demre Polis Merkezi'nde katılımcılara kokteyl verildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:27 Kaynak: İHA
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