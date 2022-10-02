DEMRE'DE SAZLIK YANGINI

ANTALYA'nın Demre ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisi ile geniş bir alana yayıldı. Seraların plastik örtüsünü eriten sazlık yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Demre Çayı yatağındaki sazlık alanda saat 12.00 sıralarında duman yükselmeye başladı. Demre Çayı'nın denize döküldüğü, ASAT Genel Müdürlüğü'ne bağlı Demre Kanalizasyon Arıtma Merkezi'nin bulunduğu alandaki yangına ilk etapta Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre İtfaiye Birimi'ne ait iki itfaiye aracı, bir ilk müdahale aracı, bir iş makinesi ile müdahale edildi. İlk anda kontrol altına alınan yangın bir anda su dolu çay yatağını atlayıp, geniş bir alana yayılmaya başladı. Yangın rüzgarın etkisi Demre Çayı yatağının Beymelek Mahallesi'ndeki seraları ve evleri tehdit etmeye başladı. Yangına Finike Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 arazöz yardıma geldi. Beymelek Mahallesi'ndeki bazı vatandaşlar, hortumlarla yangının önüne geçmeye ve hayvanlarını yangın alanından uzaklaştırmaya çalıştı.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterle de havadan müdahale edildi. Yangında Sufat Plajı'ndan Demre Çayı köprüsüne kadarki alanda bulunan sazlıklar yandı. Hüseyin Küçükkara ve Osman Küçükkara'ya ait seraların plastik örtüsü zarar gördü. Bölgeyi kara dumanın kapladığı yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandı.