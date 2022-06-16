İl Jandarma Komutanı Özfidan, yaptığı konuşmada, "Minik öğrencilerin ilim kaynağından faydalanmaları bizler için onur ve gurur kaynağı olacak." dedi.

Demre 'de İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından şehit jandarma teğmen Güngör Dolunay anısına Beymelek İlkokulu'nda tefrişi yapılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Jandarma, Demre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Demre'de şehit Güngör Dolunay adına kütüphane açıldı - Son Dakika

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