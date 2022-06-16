Demre'de şehit Güngör Dolunay adına kütüphane açıldı - Son Dakika
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Demre'de şehit Güngör Dolunay adına kütüphane açıldı

16.06.2022 16:55
Demre'de şehit Güngör Dolunay adına kütüphane açıldı

Demre'de İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından şehit jandarma teğmen Güngör Dolunay anısına Beymelek İlkokulu'nda tefrişi yapılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Demre'de İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından şehit jandarma teğmen Güngör Dolunay anısına Beymelek İlkokulu'nda tefrişi yapılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, Demre Belediye Başkanı Okan Kocakayai ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İl Jandarma Komutanı Özfidan, yaptığı konuşmada, "Minik öğrencilerin ilim kaynağından faydalanmaları bizler için onur ve gurur kaynağı olacak." dedi.

Törende trafik eğitimi alan öğrencilere ödülleri de verildi. ???????

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Kaynak: AA

Hisarcık, Jandarma, Demre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demre'de şehit Güngör Dolunay adına kütüphane açıldı - Son Dakika

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