Demre'de şiddetli rüzgar seraları yerle bir etti - Son Dakika

ANTALYA'nın Demre ilçesinde, dün gece boyu devam eden şiddetli rüzgar seraları yıktı. Birçok seranın örtüsü de parçalanırken, ağaçların dalları kırıldı.

Demre'de dün saat 20.00 sıralarında başlayan şiddetli rüzgar hızını giderek artırdı. Saatteki hızı yer yer 80-100 kilometreye ulaşan rüzgar, sürekli yön değiştirdi. Zaman zaman kuzeyden, batıdan ve doğudan esen rüzgar nedeniyle ilçede uzun süre elektrikler kesildi. Saat 01.00'e doğru hızı gittikçe artan rüzgar, özellikle Demre'ye bağlı Karabucak Mahallesi Sura mevkisinde, Gürses Mahallesi ve Köşkerler Mahallesi'ne bağlı Dere mevkisinde seralarda büyük zarara yol açtı. Bazı seraları yerle bir eden şiddetli rüzgar, özellikle Karabucak Mahallesi'ne bağlı Sura mevkisindeki birçok serayı yıktı. Seralarda ekili kapya biberler büyük zarar gördü. Birçok seranın plastik örtüsünü de parçalayan rüzgar, ağaçların dallarını kırdı. Üreticiler sabaha kadar korkuyla bekledi. İlçe genelinde yaklaşık 75 dekar seranın zarar gördüğü tahmin ediliyor.Demre'ye bağlı Karabucak Mahallesi Sura mevkisindeki 3 dönüm kapya biber ekili serası yerle bir olan Ali Sıkıcıoğlu, "Akşam doğudan, kuzeyden, güneyden esen hızlı bir rüzgar vardı. Bu rüzgar bayağı etkiliydi. Yoldaki levhaları söküyordu. Saat 09.00- 10.00 gibi ben geldim, hiçbir şey yoktu. Kendimizi de götürecek diye korktuk ve eve gittik. Gece saat 12.00 gibi geldik, yine bir şey yoktu. Saat 01.00- 01.30 gibi bu şekil olmuş. 04.00 gibi geldim, baktım bu şekildi. TARSİM'den sigortamız var. TARSİM ne kadarını karşılar, bakalım göreceğiz" dedi.