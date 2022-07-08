Demre'de Taşdibi Plajı'nda mavi bayrak dalgalanmaya başladı - Son Dakika
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Demre'de Taşdibi Plajı'nda mavi bayrak dalgalanmaya başladı

08.07.2022 13:27
Demre'de Taşdibi Plajı'nda mavi bayrak dalgalanmaya başladı

Antalya'nın Demre ilçesinde Taşdibi Halk Plajı, mavi bayrak almaya hak kazandı.

Antalya'nın Demre ilçesinde Taşdibi Halk Plajı, mavi bayrak almaya hak kazandı.

Demre Belediyesi tarafından işletilen plaja mavi bayrak, törenle asıldı.

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, yaptığı açıklamada, plajın geçen yıl hizmete açıldığını söyledi.

Bir yılda mavi bayrak için belirlenen 33 kriteri yerine getirdiklerini anlatan Kocakaya, "İlçemizde ilk kez bir halk plajına mavi bayrak kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Doğaya uyumlu bir tesis ve masmavi plajda mavi bayrak dalgalanacak. Öncelikli amacımız bu mavi bayrağın devamlılığı ve arkasından belediye ve işletmeler olarak mavi bayrak sayısını artırmak olacak." diye konuştu.

Törene Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Antalya Mavi Bayrak Koordinatörü Mustafa Ergiydiren de katıldı.

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Kaynak: AA

Demre Belediyesi, Okan Kocakaya, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demre'de Taşdibi Plajı'nda mavi bayrak dalgalanmaya başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Demre'de Taşdibi Plajı'nda mavi bayrak dalgalanmaya başladı - Son Dakika
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