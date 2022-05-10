DEMRE'DE YATLAR DENİZLE BULUŞUYOR - Son Dakika

TÜRKİYE'de günübirlik yat turizm merkezlerinden biri olan Antalya'nın Demre ilçesinde bakımı yapılan yatlar, Akdeniz'in mavi suları ile buluşmaya başladı. Yatların denize indirilmesiyle deniz şenlenmeye, dünya cenneti Kekova'ya da turlar başladı.

Demre'de geçen yılın ekim ve kasım aylarında karaya çekilen yatların bakımı yapıldı. Bazılarında bakım çalışması devam ederken bakımları tamamlananlar bir bir denize indirilmeye başladı. Bakımı tamamlanan yatlar, Demre Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi'ne ait iş makineleri ve personeliyle karadan, denize indiriliyor. Yatlarda son rötuşlar yapılıyor. Ardından bir iş makinesine bağlanan kızağa bindiriliyor. İş makinesinin çektiği kızakla bazı yatlar yaklaşık bir kilometre kara yolculuğu ile çekiliyor. O anda ilginç görüntüler oluşuyor. Ardından yat, meyilli bir yerden ağır ağır denize indiriliyor. Bir süre sonra kızaktan kurtulan yat, Akdeniz'in mavi suları ile buluşuyor.

Demre Deniz Taşıyıcıları Kooperatifi bünyesindeki yatların büyük bölümünün denize indirilmesiyle ilçenin dünyaca ünlü Kekova'ya açılan penceresi olan Çayağzı Limanı da eski günlerine kavuştu. Başta mavi yolculuk yatları olmak üzere, yerli turistlere hizmet veren küçük ölçekli yatların karadaki molası ise devam ediyor. Yatçıların en büyük beklentisi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona ermesi. Aziz Nicolaos Anıt Müzesi dolayısıyla Demre'ye gelen turistlerde ilk sırayı açık ara Ruslar alıyor.

Kekova turuna her ulustan yabancı turistler katılıyor. Bahar havasında Kekova turuna çıkan turistler, önce yat üstünde Batık Kent ve Simena Antik Kenti'ni geziyor, buralarda bol bol fotoğraf ve video çekiyor. Kekova'da bazı turistler kano yapıyor, antik mezarı kano ile ziyaret ediyor. Ardından turistler verilen yüzme molasında Akdeniz'in masmavi sularına kendilerini bırakarak, bol bol yüzüyor. Yat turu başladığı Demre'nin Çayağzı Limanı'nda mutlu bir biçimde sona eriyor. Bunun yanında bazı yabancı özel yatlar da bölgeye gelmiş durumda. Yabancı yatlarla gelen ziyaretçiler Kekova'da sessizliğin tadını çıkarıyor.

Tura katılan Alman Marta Mariya, "Burası harika bir yer. 1993 yılından bu yana her yıl buraya geliyorum. Burada kendimi bir başka hissediyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Tarih, doğa, deniz ne ararsanız Kekova'da" dedi.

Hindistan'dan gelen Vivek Joshe, "İlk kez Türkiye'ye ve Kekova'ya geldim. Türkiye'yi çok sevdim. Türkiye'ye gelmek için çok fazla neden var. Çünkü çok farklı bir ülke. Türkler içten insanlar. Kekova ise tam bir cennet. Türkiye'ye yine geleceğim" diye konuştu.

Rus Tanya Radchenko, "Türkiye'ye ikinci kez, Kekova'ya ilk kez geldim. Kekova muhteşem bir yer. Suyun altında yatan tarihi gördüm. Deniz, doğa ve tarih iç içe burada. Deniz bir harika. Türkiye'yi çok seviyorum. Gelmeye devam edeceğim" dedi.