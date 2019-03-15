Demre'de Yatlar, Turizm Sezonuna Hazırlanıyor

TÜRKİYE'nin önemli günübirlik yat turizmi merkezlerinden Antalya'nın Demre ilçesinde karaya çekilen yatlar yeni turizm sezonuna hazırlanmaya başlandı.

TÜRKİYE'nin önemli günübirlik yat turizmi merkezlerinden Antalya'nın Demre ilçesinde karaya çekilen yatlar yeni turizm sezonuna hazırlanmaya başlandı. Yenilenen ve bakımı yapılan yatlar nisan ayı başından itibaren Akdeniz'in mavi sularıyla buluşacak. Tüm yatlar mayıs ayı başında denize indirilmiş olacak.



Demre'de Çayağzı Limanı'nda karaya çekilen yaklaşık 90 yatın sahipleri ve yat ustaları yeni sezona hazırlanıyor. Limanda demirli günübirlik yatların öncelikle alt bölümleri tazyikli suyla yıkanıyor. Ardından eskiyen boyaları yakılarak, kazınıyor. Eskiyen ve çürüyen ahşap bölümler yeni tahtalarla değiştiriliyor. Kazınan bölümler zımparayla temizleniyor. Yatların alt bölümlerindeki açılan tahta araları, 'kalafatlama' denilen yöntemle pamukla kapatılıyor. Kazınan ve kalafatlanan ahşap bölümlere önce astar, ardından macun çekiliyor. Macun çekilen bölümler yağlı boyayla boyanıyor. Yatların suyla temas etmeyen üst bölümleri ise zımparalanarak eski vernikle temizleniyor, ardından makineyle siliniyor. Temizlenen bölümlere yeni vernik çekiliyor. Yatın tüm bölümleri yenileniyor ve pırıl pırıl hale getiriliyor. Bazı yatlarda boy büyütme çalışması yapılıyor.



Hazırlıklar hakkında bilgi veren yat sahibi Fatih Altan, "Kasım ayında teknemizi karaya çektik. Çürüyen yerlerini değiştirdik. Kalafatını, macununu, boyasını, verniğini yaptıktan sonra nisan ayı başında denize indireceğiz. Turizm sezonumuz açılıyor" diye konuştu. Kalafat ustası Durali Altan da, "Bu yaptığımız işin adı kalafatlama. Bunu tahtanın arasına çaktığınız ve macunladığınız zaman su almaz" dedi. Yat bakım ustası ve yat sahibi Mustafa Kıyak ise şöyle dedi: "Teknelerimizi karaya çektik. Altlarını temizledik. Şu anda boyalarını yapmaktayız. Verniklerini bitirdik. İnşallah nisan ayı içerisinde teknelerimizi denize indireceğiz."



- Antalya

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Oyuncu Levent Beceren Son Yolculuğuna Uğurlandı

Risk Merkezi Raporu Başvurusu Bugün Saat 18.30'da e-Devlet Üzerinden Verilmeye Başlanacak

Son Dakika! MİT TIR'larının Durdurulması Olayının İhbarcısı Mustafa İlhan Ordu'da Yakalandı

Anaç Koyun Keçi Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor