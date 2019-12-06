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Demre'de yaz bitmiyor

7 saat önce

TÜRKİYE'nin birçok yerinde karla mücadele edilirken Antalya'nın Demre ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor.

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TÜRKİYE'nin birçok yerinde karla mücadele edilirken Antalya'nın Demre ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Çayağzı Limanı'nda denize açılan tatilciler, aralık ayında denize girmenin keyfini yaşadı.

Demre ilçesine gelen turist grupları, Çayağzı Limanı'ndan yatlarla Kekova turuna çıkmaya devam ediyor. Günübirlik tur tekneleriyle mavi tura çıkan tatilciler, tarihi Batık Kenti izliyor. Simena Antik Kenti ve Kaleköy'ü tekneden görme şansı bulan tatilciler, eşsiz manzarayı görüntülüyor, fotoğraf çekiyor. Tur boyunca yatta güneşlenen tatilciler, hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 20 derece kaydedildiği ilçedeki koylarda yüzme molası veriyor. Çoğunluğu Rus tatilciler Akdeniz'in mavi sularında kulaç atıyor. Aralık ayında denize girmenin keyfini yaşayan tatilciler, turun sonunda yeniden limana giriş yapıyor.

Kış mevsiminde denize girmenin bir ayrıcalık olduğunu belirten Rus Aleshkov İgor, "Kekova muhteşem bir yer. Bu mevsimde ülkemde gündüz bile sıcaklık eksi 10 derece. Denize girmek, benim için inanılmaz bir an. Türkiye'ye ve Kekova'ya tekrar geleceğim" dedi. Vetosheva Polina ise "Türkiye'yi çok seviyoruz. Kekova'ya bu mevsimde ikinci kez geliyorum. Kekova harika bir yer. Dünyada denizin, doğanın ve tarihin içi içe olduğu başka bir yer bilmiyorum. Bugün benim yaşadığım şehirde sıcaklık eksi 10 derece. Burada kış mevsiminde denize girdim" dedi.

Denizin tadını çıkarak Eleha Vetoshelana da "Urallardan geldim. Bizim oralarda hava buz kesiyor. Her yer karla kaplı. Kekova'ya bu mevsimde ikinci kez geldim. Burası inanılmaz bir yer. Bu mevsimde yüzmek Urallarda yaşayan biri için rüya. Türkiye'yi çok seviyoruz. Yine geleceğim" diye konuştu.


Antalya, Türkiye, Aralık, Demre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:40 Kaynak: DHA
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