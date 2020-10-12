Demre'deki 4 ören yerinin ziyaretçisi ve geliri arttı - Son Dakika

Demre'deki 4 ören yerinin ziyaretçisi ve geliri arttı

12.10.2020 11:56
Demre'deki 4 ören yerinin ziyaretçisi ve geliri arttı, System.String[]

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki ören yerlerine eylül ayında gelen ziyaretçi sayısı ve sağlanan gelir, ağustosa göre arttı.

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki ören yerlerine eylül ayında gelen ziyaretçi sayısı ve sağlanan gelir, ağustosa göre arttı. Demre'deki 4 ören yerini eylül ayında 63 bin 486 kişi ziyaret ederken, 1 milyon 795 bin 145 lira gelir sağlandı.

Demre'de bulunan dünyaca ünlü ören yeri Aziz Nikholaos Anıt Müzesi'ni, eylül ayında 31 bin 781 kişi ziyaret etti. Karşılığında 1 milyon 54 bin 440 lira gelir sağlandı. Ağustos ayında müzeyi 25 bin 208 kişi ziyaret etmiş, 651 bin 730 lira gelir sağlanmıştı. Bu yılın 9 ayında ise müzeyi ziyaret eden 79 bin 503 kişiden, 2 milyon 169 bin 266 lira gelir sağlandı.

Likya Birliği'nin 6 önemli kentinden biri olan, kaya mezarları ve Roma tiyatrosu ile ünlü Myra Antik Kenti'ni ise eylül ayında 23 bin 760 kişi ziyaret etti. Karşılığında 676 bin 17 lira gelir sağlandı. Ağustos ayında antik kenti 20 bin 832 kişi ziyaret etmiş, 447 bin 276 lira gelir sağlanmıştı. Bu yılın 9 ayında Myra Antik Kenti'ni 66 bin 984 kişi ziyaret etti, 1 milyon 501 bin 461 lira gelir sağlandı.Yine Demre'de bulunan Likya Uygarlıkları Müzesi'ni, eylül ayında 2 bin 300 kişi ziyarete etti. Karşılığında 10 bin 120 lira gelir sağlandı. Ağustos ayında Likya Uygarlıkları Müzesi'ni 3 bin 479 kişi ziyaret etmiş, 11 bin 630 lira gelir sağlanmıştı. Bu yılın 9 ayında müzeyi 11 bin 370 kişi ziyaret etti, 40 bin 980 lira gelir sağlandı.Demre'ye bağlı Kekova'da bulunan ve deniz yolu ile ulaşılan Simena Antik Kenti'ni eylül ayında 5 bin 645 kişi ziyaret etti. Karşılığında 54 bin 568 lira gelir sağlandı. Simena Antik Kenti'ni Ağustos ayında 7 bin 179 kişi ziyaret etmiş ve 56 bin 296 lira gelir sağlanmıştı. Bu yılın 9 ayında Simena Antik Kenti'ni 54 bin 568 kişi ziyaret etti, 165 bin 478 lira gelir sağlandı.

Yılın 9 ayında Demre ilçesinde bulunan 4 ören yerini 212 bin 425 kişi ziyaret etti. Karşılığında 3 milyon 877 bin 185 lira gelir sağlandı. Özellikle Aziz Nikholaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ne gelen ziyaretçi sayısının eylül ayında önemli ölçüde artması, Demreli turistik eşya satıcılarını ve Kekova'ya günübirlik yat turu düzenleyen yatçıları sevindirdi.


Demre'deki 4 ören yerinin ziyaretçisi ve geliri arttı
Demre'deki 4 ören yerinin ziyaretçisi ve geliri arttı
Demre'deki 4 ören yerinin ziyaretçisi ve geliri arttı
Demre'deki 4 ören yerinin ziyaretçisi ve geliri arttı

Myra Antik Kenti, Ağustos, Likya, Demre, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Demre'deki 4 ören yerinin ziyaretçisi ve geliri arttı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Meteoroloji 7 kenti uyardı! Sağanak yağış ve fırtına geliyor Maskesi kolunda olan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz Canlı yayına telefonla bağlanan Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken sözler: Atatürk'ün aleyhine konuşmak caiz değildir 5 saat haber alınamayan çoban, kanlar içinde bulundu "Korona ölümleri gizleniyor mu" iddiasına mezarlık kayıtlarındaki rakamlar son noktayı koydu
Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı         
12:00
"İçişleri Bakanı hangi cemaatten" sorusuna Soylu'dan yanıt gecikmedi: Herhangi bir inanç grubunun eğitimini almadım         
11:34
Fenerbahçe'de transferlerin kahramanı Emre Belözoğlu ailesiyle tatile çıktı Fenerbahçe'de transferlerin kahramanı Emre Belözoğlu ailesiyle tatile çıktı         
11:02
Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti Kayseri'de sulama kanalına düşen araçtan çıkartılan çocuk koltuğu görenleri kahretti         
10:41
Çin'in doğusunda yeni dalga endişesi! Bir kentin tamamına test yapılacak Çin'in doğusunda yeni dalga endişesi! Bir kentin tamamına test yapılacak         
10:33
Estetik mağduru genç kadının hayatı geçirdiği 6 ameliyatla kabusa döndü Estetik mağduru genç kadının hayatı geçirdiği 6 ameliyatla kabusa döndü         
10:17
Polis ekipleri kapı kapı dolaşıp pitbull aradı, çatıdan çıkan köpek şaşırttı Polis ekipleri kapı kapı dolaşıp pitbull aradı, çatıdan çıkan köpek şaşırttı         
09:49
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi         
09:43
Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı         
09:11
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti         
08:58
20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor 20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor         
08:50
Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı Mutluluğa ilk adım! İsmail Ege Şaşmaz, sevgilisi Hande Ünal nişanlandı         
08:49
Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti         
08:29
Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı         
08:24
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı         
07:27
Sigara için çakmağını çakan genci kundakçı sanıp tekme tokat dövdüler Sigara için çakmağını çakan genci kundakçı sanıp tekme tokat dövdüler         
01:07
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 12:19:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Demre'deki 4 ören yerinin ziyaretçisi ve geliri arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei