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Demre'deki ören yerlerini 11 ayda 502 bin 36 kişi ziyaret etti - Son Dakika

Demre'deki ören yerlerini 11 ayda 502 bin 36 kişi ziyaret etti

11.12.2021 12:56
Demre'deki ören yerlerini 11 ayda 502 bin 36 kişi ziyaret etti

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikholaos Anıt Müzesi, Myra Antik Kenti, Simena Antik Kenti ve Likya Uygarlıkları Müzesi'ni bu yıl gezen 502 bin 36 ziyaretçiden 16 milyon 836 bin 1 lira gelir elde edildi.

ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Aziz Nikholaos Anıt Müzesi, Myra Antik Kenti, Simena Antik Kenti ve Likya Uygarlıkları Müzesi'ni bu yıl gezen 502 bin 36 ziyaretçiden 16 milyon 836 bin 1 lira gelir elde edildi. İlçedeki 4 ören yerini kasım ayında 22 bin 76 kişi ziyaret etti, 672 bin 343 bin lira gelir sağlandı.

Demre'deki Aziz Nikholaos Anıt Müzesi, Myra Antik Kenti, Simena Antik Kenti ve Likya Uygarlıkları Müzesi bu yıl ziyaretçi akınına uğradı. İlçedeki 4 ören yerini bu yıl 502 bin 36 kişi gezdi. Ziyaretlerden 16 milyon 836 bin 1 lira gelir sağlandı. Geçen yılın 11 ayında 4 ören yerini 253 bin 138 ziyaretçi gezmiş, 5 milyon 524 bin 368 lira gelir elde edilmişti. Bu rakamlara göre Demre'deki dört ören yerinin ziyaretçi sayısı, geçen yıla göre 2'ye, gelir ise 3'e katlandı.

Demre'de Ortadoksların kutsal mekanı olan Aziz Nikholaos Anıt Müzesi'ni bu yılın kasım ayında 9 bin 822 kişi ziyaret etti. Ziyaretlerden 350 bin 280 lira gelir elde edildi. Aziz Nikholaos Anıt Müzesi'ni geçen yılın kasım ayında ise gezen 5 bin 286 ziyaretçiden 140 bin 890 lira gelir sağlanmıştı. Aziz Nikholaos Anıt Müzesi bu yıl 241 bin 2 kişi tarafından ziyaret edildi. Bu ziyaretlerden 9 milyon 989 bin 330 lira gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde müzenin ziyaretçi sayısı 107 bin 460, geliri ise 3 milyon 92 bin 146 liraydı.MYRA ANTİK KENTİ'NE İLGİLikya Birliği'nin 6 önemli kentinden biri olan, kaya mezarları ile ünlü Myra Antik Kenti'ni kasım ayında 9 bin 303 kişi ziyaret etti. Ziyaretlerden 299 bin 280 lira gelir sağlandı. Geçen yılın kasım ayında Myra Antik Kenti'ni ziyaret edenlerin sayısı 4 bin 370, geliri ise 103 bin 176 liraydı. Bu yıl Myra Antik Kenti 195 bin 415 ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretlerden 6 milyon 297 bin 425 lira gelir elde edildi. Geçen yıl 11 ayda antik kente gelen 89 bin 839 ziyaretçiden 2 milyon 155 bin 668 lira kazanç sağlanmıştı.SIMENA ANTİK KENTİDemre'de karada olup da yolu olmayan Kekova Bölgesi'ndeki Simena Antik Kenti'ni kasım ayında gezen 1608 ziyaretçiden 18 bin 200 lira gelir elde edildi. Geçen yıl kasım ayında antik kenti 861 kişi ziyaret etmiş ve 7 bin 644 lira kazanç sağlanmıştı. Bu yıl Simena Antik Kenti 43 bin 637 ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretlerden 495 bin 198 lira gelir sağlandı. Geçen yıl 11 ayda Simena Antik Kenti'ni gezen 28 bin 94 ziyaretçiden elde ediler gelir ise 222 bin 504 lira olmuştu.MÜZE ZİYARETÇİSİ ARTTI

Likya Uygarlıkları Müzesi'ni kasım ayında gezen 1343 ziyaretçiden 4 bin 112 lira gelir elde edildi. Geçen yılın kasım ayında müzeyi 815 kişi ziyaret etmiş, 2 bin 40 lira gelir sağlanmıştı. Bu yıl müzeyi ziyaret eden 21 bin 982 kişiden 54 bin 47 lira gelir elde edildi. Geçen yıl 11 ayda Likya Uygarlıkları Müzesi'ni 14 bin 408 kişi ziyaret etmiş ve 54 bin 50 lira gelir sağlanmıştı.


Demre'deki ören yerlerini 11 ayda 502 bin 36 kişi ziyaret etti
Demre'deki ören yerlerini 11 ayda 502 bin 36 kişi ziyaret etti
Demre'deki ören yerlerini 11 ayda 502 bin 36 kişi ziyaret etti
Demre'deki ören yerlerini 11 ayda 502 bin 36 kişi ziyaret etti
Demre'deki ören yerlerini 11 ayda 502 bin 36 kişi ziyaret etti

Myra Antik Kenti, Demre, Likya, Aziz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Demre'deki ören yerlerini 11 ayda 502 bin 36 kişi ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Demre'deki ören yerlerini 11 ayda 502 bin 36 kişi ziyaret etti - Son Dakika
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