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DEMRE'DEKİ ÖREN YERLERİNİ 509 BİN 913 ZİYARETÇİ GEZDİ - Son Dakika

DEMRE'DEKİ ÖREN YERLERİNİ 509 BİN 913 ZİYARETÇİ GEZDİ

10.01.2022 13:08

Antalya'nın Demre ilçesinde Aziz Nikholaos Anıt Müzesi, Myra Antik Kenti, Likya Uygarlıkları Müzesi ve Simena Antik Kenti'ni 2021'de gezen 509 bin 913 ziyaretçiden 17 milyon 51 bin 970 lira gelir elde edildi.

Antalya'nın Demre ilçesinde Aziz Nikholaos Anıt Müzesi, Myra Antik Kenti, Likya Uygarlıkları Müzesi ve Simena Antik Kenti'ni 2021'de gezen 509 bin 913 ziyaretçiden 17 milyon 51 bin 970 lira gelir elde edildi.

Demre'de Ortodoks dünyasının kutsal mekanlarından kabul edilen Aziz Nikholaos Anıt Müzesi'ni 2021 yılının aralık ayında 3 bin 827 kişi ziyaret etti. Ziyaretten 118 bin 748 lira gelir elde edildi. Aziz Nikholaos Anıt Müzesi'ni 2021 yılında gezen 244 bin 829 ziyaretçiden 10 milyon 108 bin 78 lira gelir sağlandı. 2020'de anıt müzeyi 109 bin 123 kişi gezdi ve ziyaretten 3 milyon 137 bin 976 lira gelir sağlanmıştı. 2021'de ilçede en çok ziyaret edilen ören yeri olan Aziz Nikholaos Anıt Müzesi'nin, ziyaretçi sayısı önceki yıla göre 2 kat, geliri ise yaklaşık 3 kat arttı

İlçede, Likya Birliği'nin en önemli 6 kentinden biri olan, kaya mezarları ve Roma tiyatrosu ile ünlü Myra Antik Kenti'ni 2021 yılının Aralık ayında 3 bin 9 kişi ziyaret etti. Ziyaretten 90 bin 574 lira gelir sağlandı. 2021'de Myra Antik Kenti'ni gezen 198 bin 425 ziyaretçiden 6 milyon 387 bin 999 lira gelir sağlandı. 2020 yılında Myra Antik Kenti'nin ziyaretçi sayısı 91 bin 19, elde edilen gelir ise 2 milyon 189 bin 508 lira oldu. Myra Antik Kenti'nin, ziyaretçi sayısı 2021 yılında önceki yıla göre 2 kat, geliri ise 3 kattan fazla arttı.

Türkiye'de karada olup da kara yolu ulaşımı olmayan Simena Antik Kenti'ni 2021 yılının aralık ayında ziyaret eden 346 kişiden 4 bin 147 lira gelir elde edildi. 2021'de Simena Antik Kenti'ni gezen 43 bin 983 ziyaretçiden 499 bin 346 lira gelir elde edildi. Simena Antik Kenti'ni 2020'de ziyaret eden 28 bin 237 kişiden 223 bin 960 lira gelir elde edilmişti.

Demre'deki Likya Uygarlıkları Müzesi'ni 2021'de 22 bin 677 kişi ziyaret etti. Ziyaretlerden yaklaşık 56 bin 547 lira gelir sağlandı. 2020'de Likya Uygarlıkları Müzesi'ni 14 bin 408 kişi ziyaret etmiş ve 54 bin 50 lira gelir ele edilmişti.

DEMRE'DEKİ ÖREN YERLERİNİ 509 BİN 913 ZİYARETÇİ GEZDİ
DEMRE'DEKİ ÖREN YERLERİNİ 509 BİN 913 ZİYARETÇİ GEZDİ
DEMRE'DEKİ ÖREN YERLERİNİ 509 BİN 913 ZİYARETÇİ GEZDİ

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Myra Antik Kenti, Antalya, Likya, Aziz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DEMRE'DEKİ ÖREN YERLERİNİ 509 BİN 913 ZİYARETÇİ GEZDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEMRE'DEKİ ÖREN YERLERİNİ 509 BİN 913 ZİYARETÇİ GEZDİ - Son Dakika
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