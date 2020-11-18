Demre'deki yatların kara molası başladı - Son Dakika

Demre'deki yatların kara molası başladı

18.11.2020 08:26
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TÜRKİYE'nin günübirlik yat turizmi merkezlerinden olan Antalya'nın Demre ilçesinde yatlar bir bir karaya çekilmeye başladı.

TÜRKİYE'nin günübirlik yat turizmi merkezlerinden olan Antalya'nın Demre ilçesinde yatlar bir bir karaya çekilmeye başladı. Yaz sezonunda yerli ve yabancı yüz binlerce turisti Kekova'nın doğal güzelliklerine taşıyan yatlar karada yenilenip, gelin gibi süslenerek yeni sezona hazırlanacak.

Demre'nin Çayağzı Limanı'ndaki yatlar, turizm sezonunun soma ermesi ile karaya çekilmeye başladı. Demre Yatçılar Kooperatifi'ne ait 42 büyük ölçekli yat bulunuyor. Bu yatların şu ana kadar büyük bölümü karaya çekildi. Kooperatife ait yatların dışında kalan küçük ölçekli yatların da büyük bölümü ile mavi tur yatlarının bir bölümü de karaya çekildi. Kooperatife ait 5- 6 yat kış nöbetine bırakıldı. Nöbetçi kalan yatlar kış boyunca Çayağzı Limanı'na gelen yerli ve yabancı turistleri, Kekova'ya taşımaya devam edecek. Bunların yanında bazı mavi yolculuk yatları ve bireysel çalışan küçük ölçekli ve mavi tur yatları ile birlikte, Çayağzı Limanı'ndan yaklaşık 80 yatın karaya çekilmesi bekleniyor.

Yatlar karaya ilginç bir yöntemle çekiliyor. Kooperatife ait iş makinesiyle kızaklar denize indiriliyor. Denizde bekleyen yat, hareket ederek kızağın üstüne geliyor. Yat kızağa oturunca motor durduruluyor. Önce kızak, üstündeki yatla iş makinesi ve bir makineye bağlı olan çelik halatla sudan çıkarılıyor. Ardından kızak iş makinesine bağlanıyor. İş makinesi kızağı çekerek, üstündeki yatla karayolundan gideceği yere götürüyor. Yatların kara yolculuğu da ilginç görüntüler oluşturuyor. Yatlar, turist gruplarını taşıyan otobüsler ve otomobillerin arasından geçiriliyor.Yatlar karaya indirileceği noktaya getirildiğinde ise önce iş makinesi kızağı bırakarak, yatın konacağı alanı düzlüyor. İş makinesinin yere bıraktığı yatlar kızaklara alınarak, kara molasına başlıyor. Çayağzı Limanı yolu boyunca yatlar tek tek karaya çekiliyor. Karaya çekilen yatların önümüzdeki yılın şubat ve mart aylarında bakımı yapılacak. Boyası, verniği yenilenecek, yıpranan ahşap bölümler değiştirilecek. Pandemi nedeniyle bu yıl istediği işi yapamayan Demreli yatçılar, gelecek yılın turizm sezonunda yatlarını bir gelin gibi süsleyerek yeniden Akdeniz'in mavi suları ile buluşturacak.Yatını karaya çeken Nurettin Aydın, "Sezon sonu itibarıyla teknemizi çekmiş bulunuyoruz. Mart ayı itibarıyla bakımlarına başlayacağız. Daha sonra sezona süsleyerek indirmiş olacağız. Ümidimiz artık yeni sezona, daha iyi bir beklentiyle başlamak" dedi.

Demre Yatçılar Kooperatifi Başkanı Hayrettin Özkan, "42 teknemizle sezonumuzu bitirdik kooperatifimize ait. Pandemi nedeniyle zorluklar yaşadık. Kış sezonu için yavaş yavaş teknelerimizi karaya çekmeye başladık. 5- 6 teknemiz kış sezonunda nöbetçi olarak kalacak. Gelen misafirlerimizi ağırlamaya hazırız. Gelecek sezon için bakımlarını yapacağız. Daha iyi bir sezon olacağını umut ediyoruz" diye konuştu.


Demre'deki yatların kara molası başladı
Demre'deki yatların kara molası başladı
Demre'deki yatların kara molası başladı
Demre'deki yatların kara molası başladı
Demre'deki yatların kara molası başladı
Demre'deki yatların kara molası başladı
Demre'deki yatların kara molası başladı

Çayağzı, Antalya, Turizm, Demre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Demre'deki yatların kara molası başladı - Son Dakika


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