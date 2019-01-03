Son Dakika Haberleri: Demre Gemiler Çayağzı Limanı'na Sığındı

Demre Gemiler Çayağzı Limanı'na Sığındı

46 dakika önce

Gemiler Çayağzı Limanı'na sığındıAkdeniz'de beklenen şiddetli fırtına nedeniyle açık denizde seyreden gemiler Demre'nin Çayağzı Limanı ile Kekova Adası'nın arasında kalan bölgeye sığındı.

Gemiler Çayağzı Limanı'na sığındı

Akdeniz'de beklenen şiddetli fırtına nedeniyle açık denizde seyreden gemiler Demre'nin Çayağzı Limanı ile Kekova Adası'nın arasında kalan bölgeye sığındı.

Akdeniz'de beklenen şiddetli fırtına nedeniyle Türk bandıralı 3 kuru yük gemisi Demre'nin Çayağzı Limanı açıklarında demir attı. Arızalanan büyük ölçekli bir balıkçı teknesi veya yolcu şilebi olduğu sanılan gemi de römorkör tarafından fırtına öncesi kuru yük gemilerinin bulunduğu bölgeye çekildi.

Gemilerin bu akşam saatlerinde başlayacağı belirtilen fırtınanın dinmesine kadar burada kalacağı açıklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 06:53 Kaynak: DHA

Çayağzı, Demre, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Akom'dan İstanbul'a Uyarı Meteorolojiden Sonra AKOM da İstanbul'a Şiddetli Kar Uyarısı Yaptı

Ulusal Kanal'ın Sunucusu, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Yeni Yıl İçin Paylaştığı Kürtçe Mesajı Aşağıladı Son Dakika! Ankara'da Öğretim Görevlisi Ceren Damar'ı Öldüren Saldırganın İlk İfadesi Ortaya Çıktı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 19:39:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Demre Gemiler Çayağzı Limanı'na Sığındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]