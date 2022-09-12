Keçiboynuzu hırsızlığı şüphelisi 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Keçiboynuzu hırsızlığı şüphelisi 4 kişi yakalandı

12.09.2022 16:10
Keçiboynuzu hırsızlığı şüphelisi 4 kişi yakalandı

Demre ilçesinde 7 çuval keçiboynuzu çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli, Kaş'ta gözaltına alındı.

Demre ilçesinde 7 çuval keçiboynuzu çaldıkları iddia edilen 4 şüpheli, Kaş'ta gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çevreli Mahallesi'nde yaşayan H.B'nin evinin önündeki 7 çuval keçiboynuzunun çalındığı ihbarı üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin bulunduğu aracın Kaş ilçesi istikametine gittiğini belirledi.

Bilgi verilen Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aracı kontrol noktasında durdurdu. Araçtaki şüpheliler T.I, H.I, F.Ö ve A.Ö. çalınan 7 çuval keçiboynuzuyla yakalandı.

Şüphelileri gözaltına alan ekipler, keçiboynuzlarını sahibine teslim etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Keçiboynuzu hırsızlığı şüphelisi 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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