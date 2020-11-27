Demre Karabucak'a yeni içme suyu hattı - Son Dakika

Demre Karabucak'a yeni içme suyu hattı

27.11.2020 15:54
Demre Karabucak'a yeni içme suyu hattı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Demre Karabucak Mahallesi'nde yeni imara açılan bölgede içme suyu altyapı çalışması yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Demre Karabucak Mahallesi'nde yeni imara açılan bölgede içme suyu altyapı çalışması yaptı.

Antalya'nın ilçelerinde yerel belediyeler tarafından imara açılan alanların altyapı ihtiyacını gidermeye yönelik Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları devam ediyor. Demre ilçesine bağlı Karabucak Mahallesi'nde yeni imar verilen bölgelerde ekiplerce içme suyu altyapı çalışması gerçekleştirildi.

1300 metre içme suyu hattı

ASAT Demre İlçe Şube Müdürlüğü imkanlarıyla tamamlanan çalışma kapsamında toplam 1300 metre uzunluğunda 110'luk polietilen içme suyu hattı döşenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Zorlu arazi koşullarında sürdürülen imalat sorunsuz olarak bitirildi. - ANTALYA

Demre Karabucak'a yeni içme suyu hattı
Demre Karabucak'a yeni içme suyu hattı
Demre Karabucak'a yeni içme suyu hattı
Demre Karabucak'a yeni içme suyu hattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Demre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Demre Karabucak'a yeni içme suyu hattı - Son Dakika


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