Demre Karabucak'a yeni içme suyu hattı - Son Dakika

Antalya'nın ilçelerinde yerel belediyeler tarafından imara açılan alanların altyapı ihtiyacını gidermeye yönelik Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları devam ediyor. Demre ilçesine bağlı Karabucak Mahallesi'nde yeni imar verilen bölgelerde ekiplerce içme suyu altyapı çalışması gerçekleştirildi.

"100 müzisyen intihar etti" tartışması büyüyor! CHP'li vekil, kendisini yalanlayan isme sert çıktı

Bu hafta sonu kısıtlama var mı, kaçta başlayacak? İşte tüm detaylar