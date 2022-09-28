Demre Kaymakamı Şatıroğlu, çiftçilerle fide dikti - Son Dakika
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Demre Kaymakamı Şatıroğlu, çiftçilerle fide dikti

28.09.2022 11:02
Demre Kaymakamı Şatıroğlu, çiftçilerle fide dikti

Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, çiftçileri seralarında ziyaret ederek birlikte fide dikimi yaptı.

Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, çiftçileri seralarında ziyaret ederek birlikte fide dikimi yaptı.

Kaymakam Şatıroğlu'na ziyarette Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Işık, Küçükkum Mahalle Muhtarı Ali Keskin de eşlik etti.

Şatıroğlu yaptığı açıklamada, "Toprağın neresini kazarsan kaz, bir define bulacaksın. Ancak bir çiftçinin inancıyla kazmalısın. Demre'mizde tarih fışkırıyor. Çalışkan üreticiler emeğinin karşılığını almak için çalışıyor." dedi.

Ziraat Odası Başkanı Oğuz ise "Demre'de yeni sezon öncesi dikim yapan üreticilerimizi ziyaret ettik. Tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli, afetsiz bir sezon dileyerek sorunlarına ortak olmaya çalıştık. Bol kazançlar dileriz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Onur ŞATIROĞLU, İbrahim Oğuz, Demre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demre Kaymakamı Şatıroğlu, çiftçilerle fide dikti - Son Dakika

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