Son Dakika Haberleri: Demre Kaymakamı Uz, başarılı öğrencileri ödüllendirdi
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Demre Kaymakamı Uz, başarılı öğrencileri ödüllendirdi

1 saat önce

Antalya'da Demre Kaymakam Murat Uz, Liselere Geçiş Sınavında (LGS) başarılı olarak, istedikleri okullara yerleşen öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Demre Kaymakamı Uz, başarılı öğrencileri ödüllendirdi, System.String[]
Antalya'da Demre Kaymakam Murat Uz, Liselere Geçiş Sınavında (LGS) başarılı olarak, istedikleri okullara yerleşen öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.
Uz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, Şube Müdürü Selma Benli, okul müdürleri, öğretmenler ile LGS'de başarılı öğrencileri makamında kabul etti.
Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Uz, kendilerine hedef koyan, gelecekleriyle ilgili plan yapan herkesin mutlaka başarılı olacağını ifade etti.
"Bu öğrenciler bizim gurur kaynağımız, başarılı olarak önemli okullara yerleşmeleri bizi gururlandırıyor. Öğrencilerimizle başarıda önemli pay sahibi olan ailelerinizi de tebrik ediyorum." diyen Uz, öğrencilerin başarılarının devamı edebilmesi için planlı ders çalışması, kendilerini geliştirmeleri gerektiğini aktardı.
Uz, Demre'de ilçe birincisi 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu'ndan 494,570 puan alan Burak Talha Korkut'u, aynı okuldan 488,443 puanla ikinci olan Sanem Çivit, Özel Demre Bil Ortaokulu'ndan 483,071 puanla üçüncü olan Emirhan Çetinkaya ve Kerem Kaymak ile beraberindekilere çeşitli hediyeler verdi.
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Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:36 Kaynak: AA
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