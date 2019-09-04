Demre'li pehlivanlar Elmalı yolcusu

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 6-8 Eylül 2019 tarihinde düzenlenecek olan 667. Tarihi Elmalı Yeşil Yayla Yağlı Pehlivan Güreşleri için Demreli Pehlivanlar yola çıktı.



Demre Belediyesinin finanse ettiği güreş takımı 50 sporcusu ile 3 gün sürecek olan Elmalı güreşlerinde daha önceki yıllarda olduğu gibi her boyda kürsüde yer almak için sezon boyunca çok sıkı hazırlanarak iddialı bir şekilde hazırlandı.



Demre Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İlçe Müdürlüğü Güreş Antrenörü Kahraman Şahin, Elmalı güreşlerinde iddialı olduklarını belirterek, "Demre Belediye Başkanımız Okan Kocakaya'nın destekleriyle bu yıl 667'ncisi düzenlenecek olan tarihi Elmalı yağlı pehlivan güreşlerine, Demre Belediyesi güreşçileri olarak, çok sıkı hazırlandık. 50 sporcumuz ve en büyük destekçimiz olan Belediye Başkanımız ile birlikte yola çıktık. En az beş boyda altın madalya olmak üzere çok sayıda sporcumuz ile kürsüde olacağımıza inanıyoruz. Saha içi ve dışında her zaman yanımızda olan en büyük destekçimiz, ata sporumuz güreşi bilen, sporun ve sporcunun her zaman yanında olan, başkanımıza bütün arkadaşlarım adına teşekkür ederim." dedi.



"Madalya ile dönecekler"



Demre Belediye Başkanı Kocakaya "Demre Belediyesi olarak her zaman olduğu gibi sporun, sporcunun ve ata sporumuz olan yağlı pehlivan güreşlerinin çok daha iyi bir noktaya gelmesi için her türlü çabayı ve desteği gösteriyoruz. Bugün de tarihi Elmalı yağlı pehlivan güreşleri için 50 pehlivanımız ile er meydanında yerimizi alacağız. Hemşehrilerime güvenim tamdır. Saha içinde de pehlivanlarımızın yanında olacağım, Demre'ye birçok boyda madalya ile döneceğimize inanıyorum. Tüm sporculara başarılar diliyorum." diye konuştu. - ANTALYA