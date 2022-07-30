Atılgan, motorlu taşıtlar direksiyon uygulama sınavına katılan adayları ziyaret etti. Sürücü adaylarına başarılar dileyen Atılgan, "Trafikte beni de görün" broşürü dağıtarak, trafik kurallarını hatırlattı.

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Demre'de sürücü adaylarına 'Trafikte beni de görün' broşürü dağıtıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.