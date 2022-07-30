Demre Milli Eğitim Müdürü Faruk Atılgan, sürücü adaylarına, trafik kurallarına uymaları yönünde uyarıda bulundu.
Atılgan, motorlu taşıtlar direksiyon uygulama sınavına katılan adayları ziyaret etti. Sürücü adaylarına başarılar dileyen Atılgan, "Trafikte beni de görün" broşürü dağıtarak, trafik kurallarını hatırlattı.
Atılgan, trafik kazalarını önlemek amacıyla sık sık vatandaşı bilgilendirdiklerini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Demre'de sürücü adaylarına 'Trafikte beni de görün' broşürü dağıtıldı - Son Dakika