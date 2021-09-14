Demre sahil bandındaki kaldırım çalışmalarında sona gelindi - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesinin Demre ilçesindeki sahil bandı üzerinde yer alan Kömürlük Caddesi'nde başlattığı kaldırım çalışmasında sona gelindiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye ekiplerinin geçen aylarda ilçede gerçekleştirdiği inceleme sonrasında yapımına başlanan çalışmalar hızla sürdüğü belirtildi.

Belediye ekiplerinin Demre'de yol, kaldırım ve altyapı alanlarında çalışma gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, "Demre Kömürlük Caddesi'nde, Kaş-Demre kara yolundan sahil bandını da kapsayacak şekilde yaklaşık 2 bin 200 metrekare uzunluğunda yürüyüş yolu yapılıyor. Ekiplerin Kömürlük Caddesi'nde gerçekleştiği kaldırım çalışmasında 6 bin metrekare yaya kaldırımı ve yaklaşık 5 bin 100 metre bordür taşı kullanıldı. Kaldırım çalışmasında görme engelli vatandaşlar için yürüyüş yolu yapıldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, öte yandan sahil bandında yapılacak park çalışmasında 2 bin 600 metrekare parke ve 1000 metre bordür taşı döşeneceği, son aşamaya gelen çalışmalar sonrasında Demrelilerin güvenli ve konforlu bir yola kavuşacağı kaydedildi. ???????