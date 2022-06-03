Turnuva için kayıtların 7 Haziran'da başlayacağını bildiren Oğuz, "Kuraların çekimin ardından müsabakalar 10 Haziran'da başlayacak. Tüm çiftçi kardeşlerimi takımlarını kurup bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Antalya, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Demreli çiftçiler için futbol turnuvası düzenlenecek - Son Dakika

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