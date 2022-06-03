Demreli çiftçiler için futbol turnuvası düzenlenecek - Son Dakika
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Demreli çiftçiler için futbol turnuvası düzenlenecek

03.06.2022 16:47
Demreli çiftçiler için futbol turnuvası düzenlenecek

Antalya'nın Demre ilçesinde, "1. Geleneksel Çiftçi Kupası Futbol Turnuvası" düzenlenecek.

Antalya'nın Demre ilçesinde, "1. Geleneksel Çiftçi Kupası Futbol Turnuvası" düzenlenecek.

Ziraat Odası Başkanlığının koordinesinde organize edilen turnuvada, oyuncuları çiftçilerden oluşan takımlar yer alacak.

Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, yaptığı açıklamada, ilçedeki çiftçileri futbol turnuvasıyla bir araya getirmeyi planladıklarını söyledi.

Turnuva için kayıtların 7 Haziran'da başlayacağını bildiren Oğuz, "Kuraların çekimin ardından müsabakalar 10 Haziran'da başlayacak. Tüm çiftçi kardeşlerimi takımlarını kurup bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Antalya, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demreli çiftçiler için futbol turnuvası düzenlenecek - Son Dakika

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