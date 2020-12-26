Demsa Group Başkan Vekili Çetindoğan, "İlham Veren Başarı Hikayeleri" toplantısında konuştu Açıklaması

Demsa Group Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Demet Sabancı Çetindoğan, "Pandemi sürecinde kadınların önceliği dijitalleşme olmalı. İşlerini dijitale taşıyan kadın girişimciler, yeni normalde rekabet avantajı elde etti." ifadelerini kullandı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından (BTSO) yapılan açıklamaya göre, Çetindoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu tarafından "Başarırsın Çünkü Kadınsın" sloganıyla video konferans yöntemiyle düzenlenen "İlham Veren Başarı Hikayeleri" başlıklı toplantıya katıldı.

Çetindoğan, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının iş dünyasında dijitalleşme sürecini öne çektiğini anlattı.

Salgın sürecinin iş hayatına etkilerine değinen Çetindoğan, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde kadınların önceliği dijitalleşme olmalı. İşlerini dijitale taşıyan kadın girişimciler, yeni normalde rekabet avantajı elde etti. Biz, bu süreçte iş yapış şekilleri ve alışkanlıklarının değiştiğini görerek, farklı bir iş yapmaya karar verdik. Kasım ayında girişimci kadınlar için 'shopstarwomen.com' adlı alışveriş sitesini kurduk. Burası sadece satış amaçlı değil, aynı zamanda turistik amaçlı da hizmet verecek. Alıcıların, sitede yer alan üretici kadınların atölyelerinin bulunduğu illere seyahat etmelerini amaçlıyoruz. Örneğin Çanakkale'de bir üretim atölyesini inceleyecek alıcılar, turistik seyahatlerini de bu kapsamda planlayabilecek."

Çetindoğan, kısa zaman sonra internet sitesini yurt dışına açmayı planladıklarını ifade ederek, "Siteye çok fazla ilgi var. Şu anda 35 ilden kadınların üretimlerine yer vermeye başladık. Kadınlara destek vermek ve iç turizme hareketlilik kazandırmayı hedefliyoruz. Gelecek yıl yaz aylarında pandeminin etkisinin azalmasıyla seyahatlerin başlayacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eğitim hayatını tamamladıktan sonra 20 yıl boyunca Sabancı Holding bünyesinde, tekstil alanında çalıştığını, ardından hayallerinin peşinden gitmeye karar verdiğini belirten Çetindoğan, şöyle devam etti:

"Eşimle 1999'da perakende sektörüne yatırım yapmaya karar verdik ve Demsa'yı kurduk. Hemen ardından moda alanında yayın yapan Fashion Tv'nin Türkiye haklarını aldık. Sonrasında bir eğitim kanalı kurmak istedik. Eğitimde fırsat eşitliği adına yayın yapan bir kanal kurduk. Farklı alanlarda yatırımlarımıza devam ettik. Otelcilik ve sağlık sektöründe yatırımlarımız oldu. Sağlık sektöründe bir ilki gerçekleştirdik, Türkiye ve Orta Doğu'nun en büyük kök hücre merkezini kurduk. Burada hiçbir kök hücre merkezinde olmayan ürün gamına eriştik. Sonrasında bir seyahat acentesi kurduk. İş hayatımızı farklı sektörlerde büyüttük. Yapacağımız işin ya bir yenilik içermesini ya da sosyal bir çıktısı olmasına özen gösterdik.