DEMSİAD Akademi'nin ilk eğitiminde "ısı pompaları" konuşuldu - Son Dakika

Bursa'da, Doğalgaz Enerji Mekanik Mühendis ve Sanayici İşadamları Derneğince (DEMSİAD) hayata geçirilen DEMSİAD Akademi'nin ilk eğitiminde "ısı pompaları" konusu ele alındı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen programda konuşan DEMSİAD Başkanı Alptekin Şahintürk, ilkini gerçekleştirdikleri eğitimin programının verimli geçmesini diledi.

Doğal gaz, enerji ve mekanik mühendislik firmalarını aynı çatı altında buluşturan bir dernek olduklarını belirten Şahintürk, 110 üyeyle sektörü güçlü bir şekilde temsil ettiklerini vurguladı.

Şahintürk, sektör için bir kaldıraç etkisi yapacak DEMSİAD Akademi'nin kuruluşuna karar verdiklerini ve eğitim programı hazırladıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Enerji yönetimini ana gündem maddelerimizden biri haline getirmeliyiz. Isı pompaları; iklimlendirme ve konfor sağlarken önemli enerji tasarrufu da sağlayan sistemler. Isı pompası sisteminin mümkün olduğunca yaygınlaşması ile enerjide önemli bir tasarruf sağlayabiliriz. DEMSİAD olarak biz de bu konuda üyelerimiz ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bu eğitimin konusunu ısı pompaları olarak seçtik."

Programda, ısı pompalarıyla ilgili sunum gerçekleştirildi.