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'den ihtiyaca göre ayarlanabilen süper uyumlu tarife

7 saat önce

Vodafone'un ayarlanabilen tarife yapısıyla Türkiye'de bir ilk olan Süper Uyumlu Tarife, faturalı müşterilere tarifelerindeki internet, dakika ve SMS'i ihtiyaçlarına göre değiştirme imkanı sunuyor.

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Vodafone'un ayarlanabilen tarife yapısıyla Türkiye'de bir ilk olan Süper Uyumlu Tarife, faturalı müşterilere tarifelerindeki internet, dakika ve SMS'i ihtiyaçlarına göre değiştirme imkanı sunuyor.

Vodafone'den yapılan açıklamaya göre, ayda 36 TL'ye, 5 GB'ı 12 ay boyunca hediye olmak üzere toplam 10 GB mobil internet, 750 dakika ses ve 500 SMS'ten oluşan Süper Uyumlu Tarife'ye gelenler, Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden tarife içeriklerini kolayca değiştirebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone Süper Uyumlu Tarife'nin içerik değiştirme özelliğiyle müşterilerine telekom sektöründe alışık olmadıkları özgür ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sunduklarını belirterek, "Vodafone olarak, dijital müşteri deneyimini merkeze aldığımız ürün ve servislerle abonelerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Mevcut Uyumlu Tarifeler portföyümüz altında konumlandırdığımız yeni Süper Uyumlu Tarife, ihtiyaca göre ayarlanabilen tarife yapısıyla Türkiye'de bir ilk. Süper Uyumlu Tarife'ye geçen müşterilerimiz, değişen ihtiyaçları doğrultusunda tarife içeriklerini de Vodafone Yanımda üzerinden tek tıkla kolayca değiştirebiliyor. Süper Uyumlu Tarife, kullanmadığı içeriklerin ziyan olduğunu, ihtiyacı olan içeriklerin ise yetmediğini düşünen müşterilerimiz için tarifelerini tercihlerine göre ayarlama imkanı sunuyor. Böylece, müşterimiz tarifeye değil, tarifemiz müşteriye uyum sağlıyor. Vodafone olarak, müşterilerimize dijital dünyanın heyecan verici yeniliklerini sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vodafone Süper Uyumlu Tarife, 5 GB'ı 12 ay boyunca hediye olmak üzere toplam 10 GB mobil internet, 750 dakika ses ve 500 SMS içeriğiyle sunuluyor. Müşteriler, dilerse, kullanmadıkları SMS'leri azaltabiliyor; internet, dakika içeriklerinden ihtiyaç duydukları alternatifleri seçebiliyor. Seçilen yeni içeriklere göre Süper Uyumlu Tarife'nin fiyatı da güncelleniyor. Müşteriler, yeni tarife fiyatını onayladıktan sonra güncel tarifeyi kullanmaya başlayabiliyor. Süper Uyumlu Tarife'nin içeriği her fatura döneminde sadece bir kez değiştirilebiliyor.

Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:28 Kaynak: AA
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