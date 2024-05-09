Dencun Güncellemesi Sonrası Ethereum'da Enflasyonist Eğilimler Artıyor - Son Dakika
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Kripto

Dencun Güncellemesi Sonrası Ethereum'da Enflasyonist Eğilimler Artıyor

Ethereum'un (ETH) son Dencun güncellemesi, ağın enflasyonist yapıya dönüş yapmasına neden oldu. Bu durum ETH'nin değerini etkileme potansiyeli taşıyor. Güncelleme, işlem ücretlerinin azalmasına ve ETH yakma oranlarının düşmesine yol açtı. Kripto veri analiz şirketi CryptoQuant analistleri, bu durumun, ETH'nin 'ultra sağlam' para özelliğine zarar verebileceğini belirtti. Dencun güncellemesi sonrası Ethereum ağında gerçekleştirilen işlem ücretlerindeki düşüş, ETH'nin yakılma oranını azalttı.

09.05.2024 09:30  Güncelleme: 09:36
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Ethereum'un (ETH) son Dencun güncellemesi, ağın enflasyonist yapıya dönüş yapmasına neden oldu. Analistlere göre bu durum ETH'nin değerini etkileme potansiyeli taşıyor. Güncelleme, işlem ücretlerinin azalmasına ve ETH yakma oranlarının düşmesine yol açarak, kripto para biriminin piyasadaki "ultra sağlam" statüsünü sorgulatıyor.

ETH Yakma Oranları Azalırken Ethereum, Enflasyonla Karşı Karşıya Kalıyor

Kripto veri analiz şirketi CryptoQuant analistleri, Ethereum ağına yapılan Dencun güncellemesinin, ETH'yi yeniden enflasyonist bir yapıya soktuğunu ve bu durumun, ETH'nin "ultra sağlam" para özelliğine zarar verebileceğini açıkladı.

CryptoQuant'ın kısa bir süre önce yayımlanan analizine göre, Dencun güncellemesi sonrası Ethereum ağında gerçekleştirilen işlem ücretlerindeki düşüş, ETH'nin yakılma oranını azalttı. Bu durum, Ethereum'un hisse kanıtı (PoS) uzlaşı mekanizmasına geçtiği Merge olayından sonra gözlemlenen en düşük yakılma oranlarından birine yol açtı. Ayrıca, rapor Ethereum arzının son zamanlarda günlük bazda hızla arttığını belirtti.

Rapor, "Dencun güncellemesinden önce Ethereum'da yüksek ağ etkinliği, daha fazla ücretin yakılmasını ve dolayısıyla ETH arzında azalmayı sağlıyordu. Ancak güncelleme sonrasında, yakılan ücret miktarı ağ etkinliğinden bağımsız hale geldi." ifadelerine yer verdi.

Analize göre, mevcut ağ etkinlik seviyeleriyle Ethereum'un yeniden deflasyonist bir yapı kazanması zor görünüyor. Bu durum, ETH'nin "ultra sağlam" para olarak algılanma özelliğinin zedelenebileceğini veya eski statüsüne dönmek için çok daha yüksek bir ağ etkinliğine ihtiyaç duyacağını gösteriyor.

13 Mart 2024'te uygulanan Dencun güncellemesi, Ethereum ağına "blob" adı verilen ek veri depolama alanları ekleyerek, verimliliği artırıyor ve Katman 2 işlemlerinin maliyetlerini düşürüyor.

Son olarak Ethereum fiyatı, son 24 saat içinde yaklaşık yüzde 1 düşüşle 3.018 dolara geriledi.

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Son Dakika Kripto Dencun Güncellemesi Sonrası Ethereum'da Enflasyonist Eğilimler Artıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dencun Güncellemesi Sonrası Ethereum'da Enflasyonist Eğilimler Artıyor - Son Dakika
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